Asciugare il bucato all’aria aperta in estate è davvero una buona idea? Ti spiego in realtà cosa rischi – viagginews.com

Stendere il bucato all’aperto è la cosa più normale che ci sia, ma quando fa troppo caldo potrebbero nascere dei problemi.

Lo dicono gli esperti in pulizie domestiche: il troppo caldo, come in questa stagione, potrebbe creare fastidiosi inconvenienti al bucato steso all’aperto. Ma ci sono anche delle soluzioni da adottare. Scopriamole.

Stendere il bucato all’aria aperta quando fa caldo, è quello che vogliamo tutti perché in pochi minuti si asciugherà, però forse lo stiamo facendo in modo sbagliato secondo gli esperti. Si parla anche di allergie. Nigel Bearman, esperto di pulizie domestiche, ha svelato che stendere vestiti, biancheria da letto o asciugamani all’aperto nei giorni con alti livelli di polline non è consigliato per chi soffre di allergie, con sintomi a carico degli occhi e del naso chiuso.

Questo perché, secondo lui, il bucato bagnato agisce come una spugna, assorbendo tutto il polline che si deposita nelle fibre e si aggrappa mentre il tessuto si asciuga, il che significa che finirà nel nostro letto, nell’armadio e sulla nostra pelle. Ecco perché tante persone hanno un riacutizzarsi delle allergie proprio tra le mura domestiche.

Bucato asciugato all’aperto, rischio allergie: come risolvere il problema

Le previsioni meteo indicano per i prossimi mesi che i livelli di polline saranno molto alti in diverse zone d’Italia, in particolare al Centro-Nord e in alcune regioni del Sud.

I soggetti ad allergie sono ormai pronti da mesi con i loro antistaminici, e il consiglio – anche se è difficile seguirlo in questa stagione – è di limitare le uscite durante i picchi di polline. Non tutti però sanno che è anche consigliabile tenere il bucato al chiuso durante i periodi di alta concentrazione di polline. Bearman ha spiegato che le fibre del bucato – specialmente cotone, lino e asciugamani – intrappolano facilmente il polline. E anche quando portatiamo il bucato in casa, il polline può persistere per ore, aggravando sintomi come prurito agli occhi, naso chiuso e starnuti.

Nei giorni con alti livelli di polline, l’esperto raccomanda di asciugare i vestiti in casa, vicino a una finestra o con una buona ventilazione. Se lo spazio è ridotto, meglio, usare uno stendino pieghevole in una stanza ben ventilata. Sui social media, si sono diffuse in questi giorni lamentele riguardo a tosse, starnuti, occhi rossi e difficoltà respiratorie. Il polline si è accanito anche contro coloro che normalmente non soffrono di allergie ma che questa volta hanno dichiarato di esserne stati colpiti. Per combattere le allergie, possiamo iniziare proprio dal nostro bucato.