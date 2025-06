Il materasso in estate è bollente? Prova questi semplici trucchi e dormirai sereno anche nelle notti più calde – viagginews.com

Quanto sono difficili le notti in estate con il caldo torrido. Anche il materasso può migliorare o peggiorare la situazione.

Durante l’estate, il calore della giornata potrebbe diventare un ostacolo difficile da superare per ottenere almeno di notte un clima adatto a riposare con serenità. E c’entrano anche i materassi dei nostri letti.

Il materasso, infatti, trattiene il calore rendendo difficile trovare la giusta temperatura per dormire e questo può influire negativamente sulla qualità del sonno. Molte ricerche hanno comunque svelato tecniche e soluzioni per mantenere il letto fresco. I materassi possono facilmente accumulare e trattenere calore per via dei loro materiali: le schiume sintetiche, ad esempio, tendono ad essere meno traspiranti rispetto ai materiali naturali. Anche lo spessore delle lenzuola o la presenza di coprimaterasso non traspiranti contribuisce a rendere il letto meno fresco durante la notte.

Una casa poco ventilata e tassi di umidità elevati peggiorano ulteriormente il problema poiché si crea una sorta di barriera termica che impedisce la naturale dispersione del calore corporeo dal materasso verso l’esterno. Questo fenomeno può risultare fastidioso, soprattutto nei periodi di afa intensa. E allora cosa fare per riposare bene e prepararsi al meglio alla nuova giornata che arriverà?

Riposare bene anche con il caldo torrido dell’estate: cosa fare con i materassi

Dormire con più persone o con animali domestici aumenta il calore prodotto e trattenuto dal letto. È importante analizzare tutto per capire come intervenire e rendere il materasso più fresco durante le notti calde.

Un rimedio per combattere il caldo nel letto è scegliere materiali traspiranti. I coprimaterasso e le lenzuola in cotone o lino favoriscono la circolazione dell’aria e aiutano a dissipare meglio il calore. Inoltre, è importante areare la camera, consentendo il ricambio d’aria e la riduzione netta dell’umidità. Alcuni utilizzano tappetini refrigeranti oppure cuscini pensati per il fresco. Si può anche scegliere materassi con tecnologie pensate per la regolazione termica, che garantiscono una maggiore circolazione dell’aria e una minore ritenzione di calore.

Molto importante è non esporre il materasso alla luce diretta del sole durante il giorno, per evitare che accumuli calore. L’uso di tende oscuranti e ventilatori può aiutare a mantenere la stanza e il letto a temperature più miti e gradevoli. Una buona ventilazione della stanza è fondamentale per favorire un sonno fresco. Lasciare le finestre aperte nelle ore più fresche e utilizzare un ventilatore contribuisce a ridurre la temperatura dell’ambiente e anche quella del materasso. Molto importante è riuscire a gestire l’umidità, nemica numero uno delle estati. Un deumidificatore o un condizionatore impostato su temperature moderate possono aiutare a mantenere l’ambiente ideale per il sonno.

Cambiare frequentemente le lenzuola e arieggiare il materasso sono pratiche importanti che prevengono la formazione di umidità e la proliferazione di batteri. E poi occorre indossare indumenti leggeri, come pigiami in fibra naturale. Utilizzare coperte leggere e sovrapporle solo se necessario consente inoltre di adattare la copertura alle temperature notturne. Meglio evitare di utilizzare dispositivi elettronici a letto o nelle immediate vicinanze del materasso.