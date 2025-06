Inutile accendere il condizionatore se dalla finestra entra aria calda: risolvi così il problema e le bollette saranno più leggere – viagginews.com

Mantenere la casa fresca durante le giornate torride potrebbe sembrare un’impresa impossibile, a meno che non si usino i condizionatori.

Eppure anche loro potrebbero risultare inutili se usati nel modo scorretto. C’è il rischio di buttare via un sacco di soldi in bolletta senza avere nulla in cambio, o quasi.

La ventilazione è fondamentale per mantenere la casa fresca senza per forza ricorrere a impianti di condizionamento. Sfruttare le correnti d’aria naturali sarebbe l’ideale, ad esempio aprendo le finestre posizionate su lati opposti dell’abitazione nelle ore meno calde. Anche posizionare dei ventilatori strategicamente può amplificare l’effetto corrente e distribuire meglio il flusso d’aria negli spazi domestici. Esistono dei trucchi per provare ad evitare il condizionatore.

Per esempio aprire finestre o porte solo nelle prime ore del mattino e in tarda serata, quando l’aria esterna è più fresca. Durante il resto della giornata, invece, meglio tenere tutto chiuso per evitare che il calore entri in casa. In questo modo si crea una sorta di barriera naturale contro il caldo esterno, mantenendo l’aria più fresca raccolta all’interno dell’abitazione. Ma non è tutto così facile come sembra.

Come tenere fresca la casa anche senza climatizzatore

Inutile accendere il condizionatore se prima non si fa attenzione alla circolazione dell’aria dall’esterno. Non si può e non si deve tenere chiuso tutto il giorno.

Anche l’uso di tende leggere o persiane può contribuire a regolare il flusso d’aria e a favorire l’aerazione naturale. L’installazione di zanzariere permette di tenere le finestre aperte senza essere infastiditi dagli insetti, facilitando così un ricambio continuo dell’aria durante l’intera giornata. Fondamentale sarà evitare che il calore penetri all’interno, e per farlo è determinante adottare schermature. Le tende oscuranti e le tapparelle abbassate nelle ore più torride sono un vero alleato per impedire ai raggi solari di riscaldare il mobilio e i pavimenti. Materiali riflettenti applicati alle finestre possono ridurre ulteriormente il surriscaldamento.

Anche l’utilizzo di tappeti leggeri e tessuti chiari contribuisce a non fare entrare il calore. Gli infissi con buone proprietà isolanti, inoltre, sono importanti per evitare la dispersione della frescura acquisita durante le ore notturne. Se si desidera rendere più performante la schermatura solare, l’installazione di tende esterne, pergolati o piante rampicanti può essere un altro valido supporto poiché creano ombra sulle superfici vetrate e sulle facciate esposte, riducendo così l’impatto diretto del sole sulle zone più sensibili della casa. Anche elettrodomestici e lampadine producono calore. Limitare il loro utilizzo nelle ore più calde aiuta a evitare il surriscaldamento.