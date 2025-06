Previsioni meteo weekend: altro che caldo africano, arrivano i temporali – viagginews.com

Siamo finalmente giunti al solstizio d’estate, la data che su calendario e astronomicamente indica l’inizio della stagione calda, e c’è già la prima sorpresa: ecco dove scoppieranno dei temporali.

Con la giornata di ieri si è concluso definitivamente il passaggio della Goccia Fredda sul nostro territorio. La perturbazione di origine atlantica ha fatto un tour dell’Italia, passando da nord a Sud e concludendo – come darle torto dato il periodo dell’anno – con due giorni di attività sulla Sicilia.

Mentre il fronte perturbato continuava a rendere instabile il clima su alcune zone dell’isola situata all’estremo Sud dell’Italia, sul resto del territorio la forza dell’anticiclone è aumentata e di conseguenza anche la temperatura della giornata, riportando lo scenario a quello purtroppo già noto delle settimane scorse.

In un simile contesto le previsioni meteo indicavano un weekend bollente e dunque un inizio dell’estate astronomica (il solstizio d’estate cade oggi, sabato 21 giugno) più bollente del solito. Tuttavia le cose non andranno del tutto come previsto, visto che la pressione atmosferica subirà un cedimento proprio oggi e consentirà l’ingresso di correnti fredde.

Caldo sì, ma anche temporali: dove pioverà durante il weekend

Partiamo con il sottolineare che lo scoppio di temporali nella giornata di oggi non comporterà un abbassamento delle temperature previste durante il weekend e che questo non si tradurrà nella discesa di una nuova perturbazione lungo tutto il territorio. Si tratterà di una parentesi che coinvolgerà solo una parte dell’Italia e solo durante il pomeriggio di questo sabato 21 giugno.

In mattinata ci sarà un allentamento della pressione che consentirà l’ingresso di correnti fredde di origine atlantica, queste si diffonderanno principalmente a Nord Ovest del nostro Paese e nel corso del pomeriggio daranno vita a temporali sulle Alpi Occidentali, sulle pianure della Lombardia e del Piemonte e anche acquazzoni sulla Liguria.

Nel corso della notte qualche cellula temporalesca potrebbe scendere più a Sud e portare temporali anche sulla Toscana e sul Lazio. Nel resto d’Italia non ci saranno stravolgimenti, il bel tempo sarà onnipresente e le temperature saranno elevate con punte massime di 30° al Nord, 33° al Sud e in Sicilia e 35° in Toscana.

La giornata di domenica invece sarà caratterizzata da un nuovo aumento della pressione e dal ritorno del bel tempo anche su quelle regioni coinvolte dall’azione delle celle temporalesche il giorno precedente. Sarà una giornata bollente e caratterizzata da un alto tasso di umidità che favorirà lo sviluppo di un clima afoso.