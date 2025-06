Pranzo o cena vicino al mare, quali sono i ristoranti migliori: la guida – viagginews.com

Dove mangiare il miglior pesce con i piedi nella sabbia: la guida aggiornata ai ristoranti di pesce sulla spiaggia in tutta Italia

Quando il mare chiama, la buona tavola risponde. È questa l’essenza della guida Cucinamare 2025, uno strumento pensato per chi desidera vivere il litorale italiano non solo come meta turistica, ma anche come viaggio nei sapori autentici della cucina marittima. L’estate è la stagione perfetta per lasciarsi tentare dai ristoranti di pesce sulla spiaggia, dove il piacere del palato si fonde con l’atmosfera rilassata della riva, tra sabbia calda e tramonti dorati.

Stabilimenti balneari, chioschi, trabocchi e porticcioli diventano mete imperdibili per chi cerca esperienze gastronomiche con vista mare. Cucinamare, arrivata alla sua terza edizione, è disponibile come app gratuita per iOS e Android. Facile da consultare, geolocalizzata e aggiornata in tempo reale, permette di scoprire centinaia di locali lungo le coste italiane.

Ogni scheda fornisce informazioni sintetiche ma dettagliate: tipo di cucina, piatti iconici, proposte beverage, servizi balneari, disponibilità per colazioni e aperitivi, accessibilità per animali, e in molti casi anche la possibilità di prenotare. Il tutto con simboli intuitivi che rendono l’esperienza rapida e piacevole. È il compagno ideale per chi vuole scoprire i migliori ristoranti di pesce sulla spiaggia, ovunque si trovi.

I migliori ristoranti di pesce sulla spiaggia secondo Cucinamare 2025

La guida include ben 366 locali recensiti in tutta Italia, isole comprese, e assegna anche dieci premi speciali alle realtà che più si sono distinte per qualità, creatività o attenzione alla sostenibilità. Le categorie vanno dal miglior primo piatto alla carta dei vini, dalla pizza gourmet al panino innovativo. Tra i locali segnalati:

Piro Piro, Reggio Calabria – Primo piatto emozionante: “Stroncatura” con alalunga, finocchietto, acciughe e latte di mandorle

La Perla del Mare, San Vincenzo – Frittura leggera con pesce fresco e verdure croccanti

Globus Beach, Milano Marittima – Carta dei vini di altissimo livello, con 150 Champagne

a-Ma-Re Capri, Anacapri – Pizza d’autore firmata Franco Pepe

Il Baretto, Anzio – Panino “Katsu sando” di tonno: fusion tra Lazio e Giappone

Duca, Civitanova Marche – Colazione d’autore con lievitati artigianali

La Dogana, Capalbio – Aperitivo al tramonto tra sushi e cocktail creativi

Santaluz Kiosko, Sardegna – Premio sostenibilità per una struttura accessibile solo a piedi o via mare

– Premio sostenibilità per una struttura accessibile solo a piedi o via mare Daniele Usai e Gianfranco Pascucci, Fiumicino – Riconoscimento “Maestri del Mare” per innovazione e divulgazione

Mangiare in riva al mare non è più solo un lusso, ma un vero e proprio stile di vita. I ristoranti di pesce sulla spiaggia sono oggi tra i luoghi più cercati e apprezzati da chi desidera unire la freschezza dei sapori marini all’esperienza unica di un pranzo o una cena a pochi passi dall’acqua. L’offerta è sempre più variegata, dalla cucina raffinata dei ristoranti d’autore alla semplicità genuina dei chioschi sul mare. Grazie a Cucinamare, questi luoghi diventano accessibili e facili da trovare, trasformando ogni giornata in spiaggia in un’occasione per gustare il meglio della tradizione culinaria italiana in chiave costiera. Chi cerca i migliori ristoranti di pesce sulla spiaggia, oggi ha uno strumento affidabile per trovarli in ogni angolo del Paese.