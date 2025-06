Previsioni meteo prossima settimana: il caldo raggiungerà picchi insopportabili – viagginews.com

Il fresco di questi giorni sarà presto un ricordo: le previsioni meteo riguardanti la prossima settimana rivelano che la morsa dell’anticiclone africano sarà intensa.

La settimana che si accinge a chiudersi è stata caratterizzata dal passaggio della Goccia Fredda su tutta la Penisola. Le correnti fredde distaccatesi dalla depressione atlantica che è stata confinata nel Mare del Nord dalla diffusione del anticiclone africano su tutta Europa sono riuscite a fare breccia nel muro di alta pressione che domina l’Italia ormai da settimane, portando piogge e temperature più basse.

Un break piacevole, poiché le piogge non sono state quasi da nessuna parte di forte entità e anche laddove sono state più intense non hanno comunque causato alcun problema. Inoltre si è trattato di episodi di breve durata, non in grado di condizionare le giornate o di causare grossi disagi alla popolazione.

Si è trattato semplicemente di una parentesi, visto che già oggi le temperature sono salite, il bel tempo ristabilito e che il weekend sarà caratterizzato da una nuova ondata di caldo africano. L’estate dunque riprende da dove era stata interrotta con le sue caratteristiche sempre più tropicali.

Nuova fase anomala: caldo estremo su tutta Europa

Il caldo del fine settimana sarà accettabile e non paragonabile a quello che ha caratterizzato l’inizio di questo mese, tuttavia c’è poco da festeggiare poiché l’anticiclone tornerà più forte di prima già a partire da lunedì 23 giugno. Secondo gli ultimi aggiornamenti, proprio l’inizio della prossima settimana coinciderà con un’impennata delle temperature su tutta Europa.

I dati suggeriscono che le temperature massime avranno uno scarto di 10° rispetto a quelle medie. In Italia questo si tradurrà con giornate in cui il picco massimo della temperatura sarà in media di 34 gradi al Nord, 36-38 al Centro e addirittura 40 al Sud e sulle Isole Maggiori.

Si tratta di temperature estreme, assolutamente anomale per il periodo dell’anno in cui ci troviamo e statisticamente anche per la zona del mondo in cui ci troviamo. Tuttavia ondate di calore di questa portata sono sempre più frequenti durante l’estate e questo 2025 non stata facendo eccezione.

Il caldo eccezionale non durerà esclusivamente un giorno, ma si trascinerà per tutta la prima parte della settimana, si pensa possa perdurare almeno fino a giovedì 26 giugno anche se non è detto che l’intensità sarà la medesima durante tutte le giornate. Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti per comprendere se si tratterà di giornate da allerta caldo o se ci sarà una temperatura minore di quella prevista.