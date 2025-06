Le mosche in casa erano diventate un vero tormento, ma da quando ho scoperto questo trucco sono sparite: non ho speso un euro

Scacciare le mosche da casa non è mai stato così semplice, con questo trucco, si risolve subito!

Le mosche in casa non piacciono a nessuno, ma è una condizione tipica della stagione estiva. Possono diventare un tormento oltre che fonte di sporcizia, per cui conoscere questo trucco significa salvaguardare la propria salute e quella della famiglia.

Con il caldo l’aria diventa torrida e alcuni vecchi amici tornano a farsi sentire. C’è chi non tollera proprio la stagione estiva per questi dettagli che rendono invivibili alcune situazioni. In certe case, forse perché esposte a parchi con tanti fiori o anche perché trattasi di zone con alta percentuale di umidità, gli insetti banchettano e danno non poco fastidio.

Ciò impedisce anche di sedersi in balcone o nel terrazzo a prendere un semplice caffè! Diventa limitante, perché in un momento di relax, rovinano tutto. O peggio se si è indaffarati a stendere i panni, toccando i vestiti, li sporcano!

Oltre le api e le vespe, quest’ultime pericolosissime, ci sono le mosche a fare tutto questo. Per quanto “innocue”, sono comunque insopportabili. A quanti è capitato di essere interrotti nel fare le proprie cose, a causa di una mosca che gironzola per casa? Aprire non basta, perché non trovano mai la strada per uscire!

Trucco formidabile per scacciare le mosche da casa

Sembra assurdo, ma le mosche diventano non solo fonte di sporcizia, ma anche di irritazione. Non le si sopporta quando gironzolano per casa e si vuole fare di tutto per scacciarle, senza ucciderle. Allora, si apre la finestra per farle uscire, ma rimangono a dare fastidio. La potenza di questo trucco per allontanarle da casa è formidabile: non si avvicineranno più!

Questo trucco è economico ed ecologico e vale per tutti gli insetti. Si tratta di realizzare un trappola fai da te con elementi che tutte le case posseggono. Per l’operazione serve una bottiglia di plastica tagliata a metà, ed una miscela attrattiva a base di zucchero e aceto. Ma come fare?

Per prima cosa raccogliere1 bottiglia di plastica da 1,5 L o simile, più è capiente, maggior quantità di mosche verranno annientate. Servono poi: ½ tazza di zucchero, ¼ tazza di aceto, va bene sia bianco che di mele, ½ tazza di acqua calda, e 1 cucchiaino di sale. Infine, bisogna avere delle forbici e un cucchiaio per mescolare.

Bisogna tagliare la bottiglia con le forbici, a un terzo dell’altezza dall’alto. Ottenute due parti, una fa da contenitore, l’altra, la parte superiore, sarà un imbuto. Nella prima bisogna versare zucchero, aceto, acqua e 1 cucchiaino di sale, e si mescola finché non si sarà sciolto tutto.

Il sale rallenta il deterioramento della miscela. Questa si sostituisce ogni 4-5 giorni, se si vuole potenziare l’effetto, aggiungere un cucchiaino di miele è quello che bisogna fare. Infine, con la parte superiore senza tappo, si capovolge nella parte inferiore, in modo che l’imboccatura saia posta verso il basso. Si forma un imbuto, e le mosche entreranno senza riuscire ad uscire!