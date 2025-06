Nuove offerte Ryanair in arrivo: vola in queste località a meno di 40 euro – Viagginews.com

L’estate fa rima con Ryanair: ecco tutte le offerte in arrivo per volare verso le mete europee a meno di 40 euro.

L’estate è ormai alle porte e con l’arrivo della bella stagione, si rinnova la voglia di raggiungere mete in cui trascorrere un vacanza in compagnia di amici e famiglia. Dalle spiagge bianche di Sardegna e Sicilia, fino alle città d’arte europee, le vacanze per gli italiani costituiscono il momento più atteso dell’anno.

Organizzare un viaggio perfetto può spesso sembrare un’impresa complessa e dispendiosa, tuttavia, perseguendo una buona pianificazione e con l’aiuto delle compagnie giuste, è possibile raggiungere l’obiettivo di una vacanza gratificante.

Come ogni anno, Ryanair, compagnia aerea europea low cost, offre ai suoi clienti centinaia di promozioni e offerte esclusive. I fortunati, potranno beneficiare di viaggi a prezzi scontatissimi verso mete mozzafiato in tutta Europa.

Ryanair: le offerte per l’estate a meno di 40 euro

La compagnia aerea irlandese si conferma essere ancora un punto di riferimento principale per i viaggiatori interessati ad esplorare le capitali europee. Da oggi, l’esperienza può diventare ancora più conveniente grazie alla membership Prime offerta da Ryanair a tutti i propri clienti. L’iscrizione, semplice e rapida, apre le porte ad un mondo di opportunità e funzionalità pensate per chi vuole organizzare una vacanza risparmiando senza rinunciare al divertimento.

I soci della membership Prime, potranno ottenere posti riservati gratuiti, un’assicurazione di viaggio gratuita e l’accesso a 12 posti riservati ai soci, una al mese. Non solo, i soci Prime potranno risparmiare oltre 450 euro all’anno sui viaggi con Ryanair. L’iscrizione al pacchetto Prime, inoltre, prevede la sottoscrizione di un abbonamento per un costo di 79 euro all’anno, disattivatile in qualsiasi momento dal proprietario. Grazie a Ryanair Prime, per il mese di giugno, i clienti potranno ottenere voli a meno di 40 euro sul biglietto di ritorno.

Si tratta di un’offerta da non perdere per chi desidera approfittare delle tratte europee durante i mesi estivi. I risparmi, inoltre, continueranno anche durante tutto il mese di luglio e agosto e verranno resi disponibili sul sito web ufficiale della compagnia aerea. A seconda di quanto richiesto dallo stesso cliente in fase di iscrizione, il pacchetto di risparmio può essere personalizzato sulle esigenze del singolo viaggiatore. L’iscrizione a Ryanair Prime è disponibile sulla piattaforma digitale di Ryanair e sull’applicazione ufficiale della compagnia aerea low cost.