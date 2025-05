Vacanze estive da organizzare? Scopri tutte le novità Ryanair per un viaggio low cost – Viagginews.com

Stai pianificando le tua vacanze estive e vuoi spendere meno? Scopri le offerte di Ryanair per partire senza pensieri.

L’estate 2025 è ormai alle porte e con essa cresce la febbre di chi sta ancora organizzando le proprie vacanze estive come meritato riposo dall’anno lavorativo. Negli ultimi anni, complice una caro vita sempre più incidente, sono molti i consumatori i quali desiderano organizzare le proprie vacanze in economica, con budget sempre più ridotti.

Oltre alla scelta di una destinazione economica, lontana dai flussi turistici più intensi, è consigliabile prendere in considerazione ogni dettaglio della propria vacanza. Tra questi, spicca senza dubbio la variabile del mezzo di trasporto, il quale può incidere notevolmente nei costi complessivi della vacanza.

Per le destinazioni più lontane, l’aereo rimane ancora oggi il mezzo di trasporto più apprezzato dai viaggiatori. Le compagnie più note sul mercato, tuttavia, sono spesso impegnate nell’organizzazione di campagne di promozioni e offerte pensate per supportare i consumatori nell’acquisto di biglietti a prezzi sempre più stracciati.

Estate 2025: Ryanair ti porta a destinazione senza costi extra

Compagnia low cost europea, dal momento della sua fondazione nel lontano 1984, Ryanair si è affermata come uno dei nomi più amati dai viaggiatori del vecchio continente. Celebre per i prezzi dei biglietti bassi e le numerose tratte in tutta Europa, anche quest’anno Ryanair supporta i propri clienti nell’acquisto del viaggio. Vista l’enorme richiesta per l’estate 2025, nelle ultime settimane Ryanair ha già annunciato un lieve aumento dei prezzi tra il 4% e il 6%. Nonostante il lieve incremento dei costi, i biglietti Ryanair rimarranno comunque i più economici attualmente sul mercato delle compagnie aeree.

La compagnia europea ha già annunciato promozioni da non perdere fino al mese di agosto, in cui i clienti potranno prenotare i loro biglietti a partire da 15 euro. Le tratte, come di consueto, abbracciano tutto il territorio europeo, con più voli durante il giorno verso le più importanti capitali. Ad esempio, le tratte da Milano a Budapest e a Parigi saranno disponibili a soli 15 euro.

Per chi vorrà raggiungere Maiorca da Milano, invece, i biglietti saranno disponibili al costo di 17 euro solo andata. Su tutto il nord Europa, inoltre, Ryanair applicherà un ulteriore sconto del 20% sul costo del biglietto e sulla richiesta di un bagaglio extra a passeggero. Il sito web ufficiale della compagnia aerea, inoltre, offre ad ogni cliente la possibilità di monitorare l’andamento delle promozioni settimana dopo settimana.