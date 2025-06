Bomba Uomini e Donne: chi torna con un nuovo ruolo

Spoiler per Uomini e Donne, il ritorno sancisce un cambio di rotta del tutto inaspettato.

È da poco stata celebrata la neo-coppia di Uomini e Donne composta da Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, che già si parla di cosa accadrà con la nuova stagione televisiva. C’è chi va, chi viene, ma è soprattutto chi torna a lasciare senza parole.

Si parla di un ex corteggiatore con un passato abbastanza d’impatto per il dating show, ma non sarebbe il solo spoiler a far incuriosire il fedelissimo pubblico di Uomini e Donne. Sarebbe in corso anche un flirt tra due ex del format, con un solo inghippo… lei è fidanzata!

A trattare l’argomento sono due pilastri del mondo del gossip. Secondo Amedeo Venza sono due le iniziali protagoniste del flirt segreto, “C” e “F”. Altro indizio, è che lui si sarebbe da poco lasciato. Questo è quanto trapelato anche da un altro riscontro della gossippista per eccellenza, Deianira Marzano, mediante le sue IG stories taglienti.

Ma non basta questo flirt, perché a tornare sarà proprio “lui”, quello che ha fatto impazzire un noto volto di Uomini e Donne.

Torna in grande stile a Uomini e Donne, ultimi aggiornamenti

Chi l’avrebbe mai detto che si sarebbe sancito questo grande ritorno? La stagione televisiva in arrivo è pronta a sconvolgimenti importanti, lo studio di Uomini e Donne non sarà più come prima.

Il pubblico è in delirio, i social stanno letteralmente impazzendo, e si attenda la conferma dell’ex corteggiatore più apprezzato degli ultimi tempi.

È in gioco il possibile ritorno dell’ex corteggiatore di Tina Cipollari, Cosimo Dadorante, il web è impazzito! Assistere al trono dell’opinionista più vera di Uomini e Donne, è stata un’esperienza unica quest’anno. Si è soliti vederla bacchettare Gemma o consigliare i protagonisti di ogni edizione, ma questa volta si è messa in gioco da un altro punto di vista, soprattutto si è contraddistinta per l’ironia e la simpatia.

Per lei sono arrivati una serie di corteggiatori, ma Cosimo ha fatto di tutto per lei. Regali, viaggi a Parigi e Madrid, e tante attenzioni, ma nonostante ciò non c’è stato il lieto fine tanto atteso. Allora, perché ritorna? Soprattutto in quali vesti?

A fine programma si sono promessi di risentirsi, ma lui è tornato una star perché potrebbe risiedere nel parterre di Cavalieri del Trono Over. Non c’è nulla di confermato in via ufficiale, ma la notizia dei gossippisti sopracitati ha fatto impazzire il web al punto da farlo intervenire su Instagram confermando che ci tornerebbe con grande piacere.

Cosa ne pensate? A voi piacerebbe rivederlo in tv, magari in questo o in un altro ruolo?