Il gesto da fare in casa prima di partire per le vacanze e che ti evita una spiacevole sorpresa: non ti costa nulla – viagginews.com

Prima di partire controlliamo decine di volte di avere fatto tutto l’occorrente per non mettere in pericolo la casa. Ma c’è un accorgimento che ai più sfugge e che potrebbe riservare sorprese spiacevolissime.

Prima di partire per le vacanze, occorre fare molta attenzione a come si lascia la casa per non avere brutte sorprese al ritorno. Tra le cose da fare c’è da svuotare frigorifero e freezer pulendo le superfici ed eliminando i cibi deperibili. Meglio usare più alimenti possibili presenti in dispensa, soprattutto quelli già aperti. Bisogna fare una pulizia approfondita della casa, soprattutto in cucina e bagno. Sembra scontato ma ricordatevi di buttare la spazzatura, Annaffiate le piante, eliminate foglie secche e spostate quelle più delicate in zone non esposte al sole. Se avete mobili delicati, potete coprirli con lenzuola o teli per proteggerli dalla polvere.

E poi gli accorgimenti che conosciamo tutti come scollegare tutti gli elettrodomestici non necessari, come forno, microonde, lavatrice e televisore, per evitare sprechi di energia e rischi di corto circuito. Chiudete gas, acqua e corrente, controllate bene porte e finestre. Per evitare di far sapere ai ladri che non siete in casa, chiedete ad un vicino di svuotarvi la cassetta della posta. Ma c’è un altra cosa da fare: è fondamentale.

Prima di partire per le vacanze, insieme con tutte le cose che vi abbiamo elencato prima, dovete fare assolutamente un’altra cosa, altrimenti al vostro ritorno potreste trovarvi … invasi!

Prima di partire per il tuo viaggio estivo devi anche tappare tutti gli scarichi, questo perché insetti in generale ma soprattutto scarafaggi possono arrampicarsi sui tubi di vasche da bagno e lavandini mentre sei via ed entrare comodamente in casa. Gli scarafaggi sono attratti dagli scarichi per l’umidità, gli avanzi di cibo e per riparo. “L’impianto idraulico della casa è come un’autostrada protetta per gli scarafaggi, poiché riescono a evitare i predatori e a muoversi senza troppa difficoltà”, afferma un esperto.

Il modo migliore per tenere lontani questi parassiti è far scorrere l’acqua in ogni scarico prima di uscire. “Si può quindi utilizzare un tappo di scarico a tenuta stagna per creare una chiusura ermetica che impedisca ai parassiti di penetrare. Il tappo aiuta a mantenere la tenuta stagna dell’acqua nel sifone, impedendo l’evaporazione e fornendo un secondo strato di protezione”, aggiunge l’esperto.