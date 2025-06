Con questo caldo c’è un colore che non deve assolutamente essere indossato: no, non si tratta assolutamente del nero – viagginews.com

Il caldo torrido ormai è realtà. Come ogni anno si cercano tutti i rimedi per sopportarlo, noi parliamo anche di vestiti e colori.

Sì, perché anche i colori che indossiamo in estate possono cambiare la percezione del caldo. E, a differenza da quello che pensano tutti, non è il nero il colore più sconsigliato.

Pensate tutti che in estate sia il nero il colore meno adatto da indossare? Siamo cresciuti un po’ tutti con questa credenza ma la realtà è un’altra e oggi la scopriremo insieme. Il caldo torrido ha ormai raggiunto tutta l’Italia e se in casa cerchiamo di combatterlo con condizionatori e ventilatori, come possiamo tenere alla larga il sole cocente quando usciamo di casa? Impresa difficile, specie nelle ore più calde, ma qualcosa si può fare. A partire dai colori che indossiamo.

Un recente studio condotto dal National Institute for Environmental Studies in Giappone, ha portato alla luce dei dati sorprendenti che ci aiutano a capire quali colori siano più adatti e quali meno nella percezione del calore. La ricerca ha dimostrato che la scelta del colore di ciò che indossiamo in estate può davvero influenzare la quantità di calore assorbita dal corpo.

Caldo torrido: i colori più consigliati per percepire meglio il calore

L’esperimento giapponese è stato condotto utilizzando nove diverse camicie di colore diverso: bianco, giallo, rosso, grigio, verde, blu, viola, nero e verde scuro. Ogni camicia è stata posizionata sotto il sole per cinque minuti. I risultati.

Non tutti i colori si comportano allo stesso modo sotto il sole, ci sono dati che un po’ già conoscevamo, altri che invece sono sorprendenti. Le camicie bianche e gialle si sono mantenute più fresche rispetto a tutte le altre, raggiungendo una temperatura di circa 30 gradi, mentre quelle nere e verde scuro hanno superato i 45 gradi. La differenza è significativa, a dimostrazione che davvero i colori che indossiamo possono aiutarci a sopportare meglio il caldo.

Ma la vera sorpresa è che contrariamente a quanto si è sempre pensato, non è stato il nero ad assorbire la maggior parte degli infrarossi, ma il verde scuro. Quest’ultimo ha mostrato un tasso di assorbimento dell’87%, seguito a breve distanza dal nero con l’86%. Il bianco, invece, ha assorbito solo il 63% di questa radiazione, rendendolo il colore più efficace nel riflettere il calore. Secondo un ricercatore che ha partecipato allo studio, i risultati possono variare leggermente in base ai pigmenti utilizzati nei tessuti ma non discosteranno mai troppo dai dati emersi. I colori bianco, giallo, grigio e rosso sono tra quelli che riflettono meglio l’energia radiante e assorbono meno calore. Da evitare colori come il verde scuro, il nero, il blu, il viola e anche il verde brillante.