Ribaltone meteo, temporali in arrivo e repentino calo delle temperature: è questa la data da segnare sul calendario – viagginews.com

L’Italia si sta spezzando in due e ci sono alcune regioni che dovranno fare i conti con un repentino cambio di tempo.

C’è chi non la vede ma sull’Italia è arrivata una perturbazione che non porta buone notizie. Chi non la vede e non la vedrà può ritenersi fortunato perché alcune regioni non verranno nemmeno sfiorate dagli eventi che ci aspettano.

Le previsioni per la seconda decade di giugno, seppure a lungo termine, non hanno dubbi sull’instabilità che potrà venirsi a creare sulla nostra penisola. Tanto caldo con temperature in alcune zone al di sopra della media stagionale, ma anche violenti temporali e temperature che si abbassano. Una costante dell’anticiclone africano, poiché i forti rovesce e temporali nascono proprio dall’eccessivo calore accumulato.

I forti temporali di calore di cui abbiamo accennato saranno isolati, ma potrebbero dar luogo a fenomeni violenti come improvvisi nubifragi, grossi chicchi di grandine e intense raffiche di vento. Già in queste ore una perturbazione atlantica è presente in alcune zone d’Italia soprattutto del nord ma senza eccessivi problemi, nessun temporale ma temperature più piacevoli.

Previsioni meteo per la seconda metà di giugno: cosa ci aspetta

Una seconda metà del mese in chiaroscuro con fenomeni che possono passare da un estremo all’altro, specie in alcune zone dell’Italia.

Dal momento che le previsioni sono a medio-lungo termine, gli esperti raccomandano sempre prudenza perché alcuni modelli potrebbero cambiare da un giorno all’altro. Quello che è certo è che ci saranno fenomeni temporaleschi violenti e nubifragi come conseguenza del calore già presente in Italia per via dell’Anticiclone africano. La perturbazione che negli ultimi giorni ha raggiunto l’Italia si sta spostando verso est. Venerdì, con la perturbazione in allontanamento verso la Grecia, ci saranno le ultime piogge a bagnare il Sud, mentre nel resto d’Italia si avvertiranno gli effetti del graduale avvicinamento dell’alta pressione con prevalenza di sole.

Nel fine settimana l’Anticiclone Nord-Africano occuperà in parte la nostra Penisola, garantendo tempo bello in tutta Italia, con temperature in leggero aumento e in generale normali per questo periodo dell’anno. Giovedì prevalenza di tempo bello al Nord e in Toscana, fatta eccezione per isolati temporali pomeridiani su Alpi e zone appenniniche. Nel corso del giorno si prevedono rovesci e temporali su Marche, Abruzzo, Molise, Lazio, Sud e Isole. Temperature massime in crescita al Nord, Toscana e Sardegna, in calo nel medio versante adriatico e al Sud Peninsulare. Ventoso sulle Isole per venti di Maestrale. Venerdì cielo nuvoloso al Sud, con isolati rovesci e temporali su Puglia, Calabria e Sicilia. Alternanza tra sole e nuvole in Abruzzo e Molise, in generale soleggiato altrove.