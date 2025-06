Tumore al seno, altra svolta all’orizzonte: una scoperta importante fa gioire le donne – Viagginews.com

Importante novità nella lotta contro il tumore al seno, una scoperta recente fatta dai ricercatori aumenta le speranze per le donne.

La medicina sta facendo certamente importanti passi da gigante negli ultimi anni grazie alla ricerca, che sta rendendo guaribili malattie che prima non lo erano e che mettevano paura anche solo a sentirle pronunciare. Certamente per far sì che questo sia possibile è importante fare prevenzione, sottoponendosi a controlli periodici ed evitare di trincerarsi dietro la paura, a maggior ragione per il tumore al seno, che rappresenta la neoplasia che maggiormente colpisce la popolazione femminile.

A volte la diagnosi precoce, infatti, può consentire di non dover arrivare all’intervento, ma soprattutto può non rendere necessaria la chemioterapia, certamente la terapia che spaventa maggiormente perché comporta quasi sicuramente la perdita temporanea dei capelli. Ora, però, è stata fatta un’altra scoperta rilevante, che può rappresentare una svolta che non si era mai verificata prima d’ora.

Novità importante per la lotta per il tumore al seno: cosa sta per cambiare

Scoprire di avere un tumore al seno fa ancora oggi notevole paura, nonostante siano tante le persone che negli ultimi anni sono riuscite a guarire e che non hanno avuto alcun segno di recidiva. Arrivare alla diagnosi quando la massa è ancora ridotta rappresenta però un passo fondamentale, in modo tale da avere la quasi assoluta certezza che non si sia diffusa in altri organi.

A facilitare non poco la situazione oggi può contribuire in maniera notevole la tecnologia, che facilita non poco molti aspetti della nostra quotidianità. Uno studio internazionale presentato al congresso dell’American Society of Clinical Oncology (ASCO) ha messo infatti recentemente in evidenza il supporto decisivo che può avere l’intelligenza artificiale per poter classificare le varie forme di cancro. Grazie a questo sistema gli errori dignostici possono essere così ridotti al minimo, se non azzerati del tutto.

Il sistema può rivelarsi efficace soprattutto nelle forme di tumore al seno più temute, quelle con bassa espressione del recettore Her2 (Her2-low e Her2-ultralow), conosciute anche come “triplo negativo”. Questi tipi di neoplasia sono infatti quelle che possono non solo svilupparsi velocemente, ma che possono colpire in maniera altrettanto rapida altre parti del corpo, rendendo sempre più dfficili la terapia, per questo individuarli il prima possibile resta fondamentale. In troppi casi è stata riscontrata una progressione della malattia entro due anni dal primo trattamento, non può quindi che essere determinante fare il possibile per rallentarla e migliorare la vita delle pazienti.

L’uso di una piattaforma digitale supportata dall’IA ha migliorato del 22% l’accuratezza diagnostica, portandola dal 66,7% all’88,5%. Avere una diagnosi accurata non può quindi che consentire di mettere in atto una terapia mirata, con una maggiore probabilità che questa possa essere efficace.

Non si deve però ovviamente pensare che il ruolo dell’IA possa essere intercambiabile con quello del medico che segue la paziente. Un supporto come questo può però notevolmente modificare la situazione in positivo, come si sperava potesse accadere da tempo.