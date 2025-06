Previsioni Meteo, in arrivo una nuova ondata di caldo: temperature fino a 40 gradi – viagginews.com

Prima dell’arrivo di una fase meno rovente di questo giugno 2025 gli italiani si dovranno scontrare con l’arrivo di una nuova ondata di caldo che porterà la temperatura a sfiorare i 40 gradi.

Archiviato il primo weekend rovente di questa estate 2025, in questi giorni gli italiani si stanno godendo il lieve calo delle temperature. Sebbene non è possibile dire che si tratti di un periodo realmente più mite rispetto ai giorni precedenti l’atmosfera è meno bollente e le temperature più sopportabili. Una tregua dunque dalle fiammate africane che, stando alle proiezioni riguardanti i prossimi mesi, saranno spesso protagoniste in Italia e ci regaleranno una delle estati più calde degli ultimi anni.

Una previsione che non fa certo piacere e che ci prospetta un periodo estivo complesso da affrontare per i più piccoli e per i più anziani, ma anche semplicemente per chi non può permettersi di andare in vacanza a giugno e tornare a lavoro o sui libri a partire da metà settembre. Appare plausibile che il condizionatore possa diventare il nostro migliore amico nelle prossime settimane e quasi sicuramente sarà fedele alleato anche per i prossimi giorni, visto che le previsioni annunciano una nuova fiammata africana in arrivo proprio in concomitanza con il prossimo weekend.

Clima rovente nei prossimi giorni: temperature fino a 40 gradi in alcune zone d’Italia

Nei giorni scorsi sono giunti degli aggiornamenti incoraggianti riguardo la prossima settimana. A quanto pare, infatti, l’arrivo di una fase più instabile e di precipitazioni potrebbe verificarsi tra il 15 ed il 20 giugno, prima di quanto ci si aspettasse ad inizio mese. Le piogge potrebbero essere intense e in alcune località potrebbero anche verificarsi delle grandinate, ma sono esclusi eventi realmente pericolosi per l’ambiente e per le persone e l’arrivo della pioggia è positivo per quanto riguarda le temperature massime e minime, visto che comporteranno un abbassamento più consistente.

Prima che questo si verifichi, però, bisogna superare un’altra fase di caldo intenso. Come ampiamente anticipato nei giorni scorsi, infatti, le previsioni meteo aggiornate confermano che a partire da giovedì ci sarà un nuovo innalzamento delle temperature a causa dell’arrivo di una nuova ondata di correnti calde provenienti dall’Africa. Se giovedì le massime si dovrebbero attestare tra i 31 e 32 gradi, durante il fine settimana saliranno a 34-35 al Nord, 37 al Centro e 38 con punte fino a 40 su Sicilia e Sardegna. Per un sollievo non resta che attendere la settimana prossima, quando si spera che la “Goccia Fredda” possa portare non solo precipitazioni vitali per evitare la siccità, ma anche temperature che possano consentirci di riprendere fiato.