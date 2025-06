Previsioni meteo, svolta imprevista a metà giugno: arriva la goccia fredda – viagginews.com

A differenza di quanto asserito più volte nei giorni scorsi, lo scenario meteo dell’Italia potrebbe presto essere stravolto dall’arrivo della goccia fredda: cos’è e come cambierà il clima sul nostro territorio.

Siamo entrati nel primo mese dell’estate meteorologica ormai da più di una settimana e abbiamo compreso sin da subito che il caldo sarà onnipresente in questo periodo dell’anno. Chiunque sperava in un’estate più mite dopo una primavera piovosa e con temperature anche al di sotto delle medie stagionali è stato immediatamente disilluso da fiammate africane che improvvisamente ci hanno portato all’interno di un contesto da estate inoltrata.

Nei giorni scorsi le proiezioni meteorologiche su giugno hanno alimentato il timore di un’estate rovente e difficile da sopportare, con la presentazione di uno scenario in cui la morsa del caldo africano non sarebbe stata spezzata almeno fino al 20 giugno e comunque non del tutto. Gli aggiornamenti delle ultime ore però palesano il possibile manifestarsi di uno scenario leggermente differente, di giorni meno caldi e afosi e dell’arrivo di precipitazioni anche consistenti nei prossimi giorni.

In arrivo la goccia fredda: quando il clima verrà stravolto dalle perturbazioni

Prima di spiegare cos’è la goccia fredda e quando potrebbe giungere in Italia, bisogna precisare che lo scenario generale non verrà sovvertito del tutto e che la presa dell’anticiclone sarà comunque solida. Ciò significa che le temperature potrebbero essere meno estreme di quelle patite in questi giorni, ma non bisogna attendersi un calo drastico, in poche parole continuerà a fare caldo, ma c’è una possibilità concreta che arrivino delle precipitazioni, anche violente.

Abbiamo parlato qualche giorno fa della distensione dell’anticiclone sull’Europa, un fenomeno che ha portato ad un blocco climatico e ad una fase continuativa di caldo. Questo blocco sarà insuperabile almeno fino al 15 giugno, ma a partire dal 16 qualcosa potrebbe cambiare. Le correnti fredde stanziate a Nord dell’Europa, frutto di una depressione atlantica che attualmente non riesce a scendere, potrebbero riuscire a sfondare il blocco anticiclonico nella parte più alta dell’atmosfera, creando quella che in gergo è conosciuta come “goccia fredda”.

Si tratta per l’appunto di una piccola parte di depressione che viaggia isolatamente, spostandosi verso zone in cui il clima è dominato da correnti calde. Questo passaggio, quando va a scontrarsi con le correnti bollenti agli strati più bassi dell’atmosfera genera temporali improvvisi e persino grandinate. Il passaggio di questa goccia fredda sull’Italia dovrebbe verificarsi tra il 15 ed il 20 di giugno e condizionare le condizioni climatiche soprattutto al Nord e al Centro Italia.