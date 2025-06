Dove mangiare il famoso sorbetto servito direttamente nel limone in Campania

È il sorbetto al limone più virale dei social, amato da stranieri e noi italiani per provarlo bisogna andare in questa gelateria.

Social e food trend; ormai parliamo di un binomio che inseparabile che per questa estate sembra toccare l’Italia, anzi la Campania con un sorbetto servito direttamente nel limone che sta conquistando tutto il mondo. Per provarlo bisogna andare in una rinomata località della Costiera.

Era l’anno 2010 e Instagram lanciava viralissimo l’avocado toast. Da allora sono passati 15 anni e i social continuano a dettare legge quando si parla di trend in fatto di ricette e preparazione da provare assolutamente. Ne sono un esempio il pane nero al carbone il più recente Dubai Chocolate e in generale la diffusione di recette che riscoprono le risorse vegetali e così via.

Insomma un binomio, quello del food e dei social, che sembra non invecchiare mai e che è pronto a rinnovarsi di mese in mese. Per la stagione estiva l’indirizzo sembra essere uno e uno soltanto: provare il sorbetto al limone servito direttamente nel limone che in Campania è un vero must. Attenzione però, parliamo di social e quindi anche l’occhio vuole la sua parte, quindi per il sorbetto che sta spopolando sui social non che scegliere un solo luogo della Campania.

Il sorbetto al limone più virale del momento? Per Provarlo devi andare ad Amalfi

In estate con il caldo torrido che non permette di respirare cosa c’è di meglio di un gelato/sorbetto al limone, rinfrescante e dissetante? No, non è l’intro di una qualsiasi pubblicità che potremmo vedere in tv, ma il nuovo trend social partito dai turisti americani e diventato celebre già in tutto il mondo. Il protagonista? Il sorbetto al limone si una nota gelateria della Costiera Amalfitana.

Se c’è un prodotto simbolo della Costiera Amalfitana è proprio il limone. L’agrume qui è un prodotto IGP conosciuto ed amato in tutto il mondo, va da sé allora che sia ampiamente sfruttato nella cucina della zona, dove cresce spontaneamente a profusione.

Di dolci a base di limone della Costa di Amalfi se ne contano tantissimi e tra questi c’è anche il sorbetto servito direttamente nel limone stesso. Cioè si raccoglie la polpa per preparare il sorbetto, ma l’involucro dell’agrume resta intatto e diventa il “piatto” di portata del dolce.

Una trovata semplicissima, ma allora perché è diventata così virale? Ad Amalfi, la gelateria Il Pianeta del Gelato serve questa tipologia di sorbetto in coppe realizzate con le ceramiche della Costiera. Un tripudio di colori e sapori che non può non conquistare i turisti che ormai fanno la fila riuscire ad assaggiare questa specialità e ovviamente per scattare la foto di rito e far parte del trend. Per provarlo, quindi, non si può che prendere un traghetto e raggiungere questo gioiellino della Campania.