Avocado toast, come prepararlo in casa seguendo l’originale ricette newyorkese: facile, veloce e troppo saporito

È colorato, saporito e sicuramente il toast più fotografato dei social: si tratta dell’avocado toast e questa è la sua preparazione più semplice.

Dici avocado toast e subito pensi ad un piatto colorato ed esotico; e in effetti è tutto vero, perché di certo i colori non mancano in questa preparazione così come non è del tutto errato pensare che sia una ricetta esotica. L’invenzione la reclamano Stai Uniti ed Australia ma è il frutto che dà nome al piatto è coltivato da millenni nell’America centrale, in particolare Messico. Difficile pensare che già le popolazione precolombiane non avessero avuto l’idea di spalmare il frutto verde su un po’ di pane e renderlo un piatto nutriente.

Le prime ricette dell’avocado toast risalgono ai primi del Novecento, ma si è dovuto attendere solo la viralità dei social per rendere questo piatto davvero famoso nel mondo.

Nel 2010 il toast preparato con purea di avocado e altri ingredienti conquista le bacheche di Instagram, diventando un vero e proprio tormentone culinario che lo ha poi portato sulle tavole di mezzo mondo. Ma come si prepara l’avocado toast? Vi sveliamo la ricetta newyorkese.

Avocado toast con uova e salmone, una vera bontà da portare a tavola

L’avocado toast si prepara in tantissimo modi diversi. La base essenziale perché possa essere definito toast all’avocado è avere una fetta di pane tostata su cui spalmare del purè di avocado o stendere delle fette del frutto. L’aggiunta degli ingredienti successivi sta un po’ al gusto delle persone; si possono mettere dei semplici pomodori così come degli affettati oppure optare per una delle versioni più classiche, quella con uova e salmone affumicato che piace tanto a New York.

Ingredienti per 4 persone:

4 fette di pane a scelta (va bene anche quello ai cereali o di segale)

2 avocado

1 lime

sale e pepe qb.

4 uova

150 gr di salmone affumicato

burro qb.

Procedimento

Per prima cosa si inizia con la pulizia degli avocado. una volta tagliati a metà si estrae il nocciolo e con l’aiuto di un cucchiaio si estrae la polpa. Versate questa in una ciotola aggiungete sale, pepe e il succo di lime, quindi schiacciate con la forchetta fino a creare una purea. Preparate le uova in camicia semplicemente versando le uova in un mestolo e adagiando (senza immergerlo) nell’acqua calda. Tostate poi il pane in padella qualche minuto per lato aiutandovi con un po’ di burro. Quindi dividete ogni fetta a metà. Nel frattempo tagliare il salmone a mo’ di tartare. Passate alla composizione del toast; tutto quello che dovrete fare è stendere sul pane una po’ di purea di avocado quindi su metà delle mezze fette di pane adagiare il salmone e sull’altra metà le uova in camicia.

Spolverate con ancora un po’ di pepe sulle uova e i vostri avocado toast sono pronti per essere serviti.