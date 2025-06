Conosci le spiagge più pericolose al mondo? Ognuna lo è per un motivo diverso: l’ultima è da non crederci

Nelle spiagge più pericolose al mondo ci sono rischi che mai si sarebbero potuti immaginare di affrontare!

Mai andare nelle spiagge più pericolose al mondo, ma perché sono riconosciute come tali? Cosa avranno di coì terribile? Non solo squali, ma qualcosa che va ben oltre l’immaginabile.

Indicazioni sulle aree in cui sono localizzate, ma anche descrizione di tutte le cose più spaventose che le caratterizzano. Ognuna è terrificante per un motivo diverso, e non andarci non è solo un divieto, ma il miglior consiglio che si possa attuare!

Perché non andarci non è solo meglio, ma una salvezza. Sapere che ci sono spiagge così pericolose, mette i brividi. Si tratta sicuramente di luoghi fuori dal comune e al tempo stesso bisogna affermare che non sono poi così accessibili. Il punto è che venire a conoscenza di queste informazioni, la dice lunga su quanto il mondo sia complesso, e non solo.

Ci sono delle informazioni che spesso sfuggono, ma comprenderle aiuta a fare i conti con una terribile realtà. Nessun film o storia inventata, è tutta realtà.

Elenco e caratteristiche delle spiagge più pericolose al mondo

Detto ciò, non si può non stilare la lista, ecco le spiagge dalla meno pericolosa alla peggiore, per scoprire tutte le curiosità. La prima, che poi sarebbe l’ultima, rivela qualcosa di inatteso, ma che fa ragionare molto su quanto la storia possa condizionare pesantemente l’evolversi dei popoli.

Sono le storie dei film che si ispirano alla realtà, e la spiaggia di Copacabana in Brasile al quinto posto, la dice lunga sulla pericolosità delle sue acque. C’è una presenza preoccupante di meduse velenose e correnti che rendono pressoché impossibile la balneazione. Segue al quarto, Shark Bay in Sudafrica, il cui nome dice già in parte tutto. Ci sono soprattutto i grandi squali bianchi, l’incubo di chi odia nuotare ben oltre le riva.

Al terzo posto ci si reca in Australia a Fraser Island, e qui a destare le maggiori paure non sono solo gli squali, come si potrebbe pensare, ma i dingo selvatici. Questi ultimi sono pericolosissimi mammiferi della famiglia dei canidi, da non scambiare con innocui cagnolini ovviamente, anche se banalmente li si potrebbe considerare dei cani selvatici. Sono la razza commensale degli aborigeni australiani, con cui convivono, ma sono gli uni indipendenti dagli altri. Da aggiungere la fitta presenza di coccodrilli velenosi, insomma… il posto peggiore su cui atterrare!

Al secondo posto si rimane sempre in Australia, nella spiaggia di Giliwula. Distesa bellissima da immortalare con fotografie panoramiche, ma piena di squali letali e meduse velenose.

Al primo posto, c’è la spiaggia con l’essere più spaventoso… l’uomo! Si tratta di North Sentinel, un’isola dell’India del Golfo del Bengala, che è totalmente inaccessibile. Questa è abitata da una popolazione che è fortemente ostile ai visitatori che non lascia avvicinare. Al tempo stesso, è una realtà da tutelare, perché vivendo isolati non sanno nulla del mondo esterno e non hanno nemmeno le difese immunitarie giuste per rispondere alle nostre malattie.