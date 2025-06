Prima di partire in aereo per questi paesi faresti bene a sapere quali oggetti non puoi mettere nel bagaglio: rischi multe salatissime

Ci sono degli oggetti che non puoi portare in aereo dentro la tua valigia, se lo fai.. rischi grosso!

Viaggiare in aereo segue delle regole ben precise, specie ogni Paese che si va a visitare, ha le sue, alcune molto particolari. Ci sono oggetti che si possono mettere nel bagaglio, ma alcuni sono espressamente… vietati! Queste le indicazioni pratiche.

Che le armi e qualsiasi oggetto che possa fare del male a qualcuno, non rientrano tra quelli che si mettono in valigia, è certo, ma la questione qui è molto più particolare del previsto. Infatti, si farebbe riferimento a degli elementi che parrebbero innocui, ma che invece sono vietati espressamente dalla legge.

Paese che vai, leggi che trovi. Sapere che però degli oggetti utilizzati anche nel quotidiano vi rientrano, lascia un po’ senza parole. Ma ci sono delle ragioni che determinano queste decisioni, ecco di quali si tratta.

Paese che vai oggetti che non puoi mettere nel bagaglio quando vai in aereo

Da una parte all’altra del globo si scopre quali sono gli oggetti che non si possono mettere nel bagaglio quando si va in aereo. Ogni Paese ha le sue leggi, ecco di quali si tratta e cosa serve sapere.

Mai mettere decongestionanti o medicinali da banco in valigia se si sta andando in un Paese specifico, anche se si ha il raffreddore. La pseudoeferdrina è illegale in questo luogo, non possono assolutamente entrarvi, altrimenti mettono tutti nei guai, anche un solo flacone. Lo dice la legge e bisogna rispettarla. Il Paese in cui non possono entrare è il Giappone.

Seguono divieti altrettanto strani in altri Paesi. Quello dell’Australia è assurdo anche solo al pensarci, sembra uno scherzo, ma il motivo è anche considerato serio. Non si possono mettere costumi da Batman e Robin! Questo perché i loro abiti richiamerebbero quelli delle forze dell’ordine o vigilanti, e possono essere visti come il voler impersonare un agente, realizzando un reato. Meglio scegliere altri outfit anche a carnevale!

Anche Singapore ha le sue, infatti portare dei chewing-gum è espressamente vitato, ci sono multe molto elevate. Non sono ammesse perché causano il degrado urbano quando vengono lasciate dappertutto. Meglio avere delle mentine. Ancora sono vietati in aereo: carte da gioco e vestiti mimetici!

In quest’ultimo caso, è la Thailandia a legiferare, e trovare insieme 120 carte, potrebbero far sospettare una bisca illegale! Ultimo, è vietato l’abbigliamento mimetico se non si è nelle forze armate. Questa legge vale ai Caraibi, e viene punita con multe e sequestro di bagaglio.