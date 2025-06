Odi alzarti presto al mattino e continui a spostare l’orario della sveglia? E’ un errore, ecco perché – Viagginews.com

Tantissime persone odiano alzarsi presto al mattino e continuano a spostare in avanti l’orario della sveglia, si tratta però di un’azione del tutto sbagliata, ecco perché.

Ognuno di noi ha giornate caratterizzate da diversi doveri da cui è difficile sottrarsi, tra impegni di lavoro e di studio, per questo si ritrova costretto ad alzarsi presto al mattino, in alcuni casi intorno all’alba o poco dopo. Iniziare le proprie attività senza sentirsi già stanchi può essere davvero complesso, per questo non sono in pochi a posticipare l’orario della sveglia, con l’illusione che questo possa permettere di restare a letto più a lungo.

In realtà, questo “trucco” si rivela efficace solo in parte, visto che si è poi costretti ad arrendersi e a svegliarsi del tutto per dare inizio a tutto quello che si deve fare, serve a poco avere riposato relativamente o male. Agire in questo modo può essere però un comportamento decisamente sbagliato, specialmente se portato avanti a lungo, è bene conoscere quali possano essere le conseguenze, così da capire cosa sia meglio fare.

Posticipare l’orario della sveglia è sbagliato: ecco perché

L’idea di alzarsi a prestissimo al mattino piace certamente a pochi, specialmente perché in genere non è dettato da un desiderio personale, ma dalla necessità di iniziare a lavorare o a studiare a un orario ben preciso, a maggior ragione se il posto da raggiungere è lontano da casa. Doversi dedicare ai doveri quotidiani può rendere tutto più faticoso, nonostante si tratti di un’attività che piace particolarmente, per questo si può essere portati in maniera quasi naturale a spostare in avanti l’orario della sveglia, anche più volte.

Attenzione, chi è abituato a farlo spesso dovrebbe smettere assolutamente. Ci si illude, infatti, solamente di poter prolungare il proprio riposo e continuare a dormire, semplicemente si rendono frammentarie le ultime fasi del sonno, quelle in cui è più importante riposare. Una volta alzati ci si può sentire quindi del tutto affaticati, come se si fosse riusciti a dormire solo poche ore, anche se in realtà si era andati a letto presto.

A metterlo in evidenza sono i risultati un nuovo studio del Mass General Brigham di Boston, da cui è emerso che posticipare la sveglia ci farebbe perdere in media 11 minuti di sonno al giorno, pari a una notte di riposo al mese. Recuperare il sonno perduto, magari nel weekend successivo, non è però una strategia corretta, il nostro sonno dovrebbe essere infatti regolare, sia in merito all’ora in cui ci si corica, sia quando poi ci si alza, ben sapendo come il nostro corpo tenda a essere abitudinario.

Non dovremmo assolutamente mai sottovalutare l’importanza del sonno, che è fondamentale non solo per ricaricare le pile al termine di una giornata e acquisire l’energia necessaria per affrontare quella successiva, ma anche per rafforzare il nostro sistema immunitario. “Le ore appena prima del risveglio sono ricche di sonno REM. Posporre la sveglia interrompe queste fasi critiche, portandoci in genere ad avere solo un sonno leggero tra una ripetizione e l’altra” – sono le parole di Rebecca Robbins della Divisione di Medicina del Sonno e dei Disturbi Circadiani del Brigham and Women’s Hospital e membro fondatore del sistema sanitario Mass General Brigham, che ha preso parte allo studio, pubblicate su Scientific Reports.

Rimediare se si è soliti agire in questo modo non è impossibile. Si dovrebbe innanzitutto secondo gli esperti evitare la doppia sveglia piuttosto è consigliabile impostare la sveglia il più tardi possibile, così da alzarsi al primo suono della sveglia (ovviamente senza correre rischi di essere poi in ritardo). Una volta provato questo sistema, si noteranno benefici, per questo difficilmente si tornerà indietro.