Ti ha visualizzato ed è sparito? Non è ghosting, la psicologia dice tutt’altro – viagginews.com

Quel visualizzato senza risposta non piace mai a nessuno, ma non sempre è segno di superiorità. La psicologia spiega alcuni atteggiamenti su WhatsApp.

Capita a tutti, su WhatsApp, di intrattenere una conversazione con qualcuno che, di punto in bianco, sparisce. La cosa interessante è che, invece di dileguarsi, lascia traccia. O meglio, visualizza il messaggio. E qui non c’è più alcun dubbio che l’abbia letto.

Ma questo lo facciamo tutti e, in cuor nostro, sappiamo che le motivazioni possono essere tra le più varie. Eppure, ci sono situazioni in cui questo atteggiamento nasconde qualcosa di più profondo. Un viaggio nella psiche a colpi (o meglio, a colpi non dati) di tastiera, che non solo lascia dubbi in chi non riceve risposta, ma delinea un tratto della nostra personalità.

A spiegarci fenomeni come questi è la psicologia, che guarda oltre i rapporti vis-à-vis e capta anche le nostre abitudini su WhatsApp, anche quelle meno piacevoli per chi le subisce. Tra queste, il noto visualizzato senza risposta, ossia il ‘ti sto ignorando’ dei tempi nostri.

Quando un visualizzato senza risposta indica un tratto caratteriale

Non sempre un messaggio visualizzato senza risposta nasconde indifferenza o maleducazione. Anzi, la psicologia ci racconta che dietro quel gesto apparentemente secco si celano spesso atteggiamenti molto diversi. C’è chi, per esempio, sceglie di prendersi del tempo per pensare a cosa dire. Chi preferisce evitare un confronto a caldo. E chi, consapevolmente, decide di non farsi tirare dentro l’ansia da risposta immediata che ci viene ormai inculcata da ogni app di messaggistica.

Ed è proprio qui che si fa strada una distinzione interessante. Le personalità più solide hanno imparato a non vivere incollate al telefono. Non si sentono obbligate a rispondere al volo a ogni messaggio che ricevono. E soprattutto, non si scusano se lo fanno con calma.

Questa non è mancanza di educazione. È autoregolazione. È la consapevolezza che il proprio valore non passa dalla velocità con cui si digitano due righe in chat. Chi ha un buon equilibrio interiore non vive con il fiato sul collo per non deludere qualcuno online. Ha sviluppato, di fatto, una sorta di sistema immunitario digitale contro quella pressione continua che ci vuole sempre pronti, sempre reattivi, sempre connessi.

E c’è di più. Queste persone non hanno bisogno di chiudere sempre con l’ultima parola. Non temono il silenzio. Se la conversazione si spegne da sola, lasciano che accada. Se non ricevono risposta, non si affannano con messaggi ansiosi. Hanno compreso una verità semplice: le relazioni autentiche non si costruiscono sulla quantità di notifiche, ma sulla qualità del legame. E reggono benissimo anche ai silenzi digitali.