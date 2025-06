Incredibile scoperta dei ricercatori: non è l’acqua la bevanda più dissetante – viagginews.com

Scoperta inaspettata dei ricercatori di un’università scozzese: non è l’acqua la bevanda più dissetante al mondo.

L’acqua è solo al nono posto. Non è dunque la bevanda più dissetante. Per decenni medici e nutrizionisti hanno sostenuto che nulla sia paragonabile all’acqua. Durante i periodi estivi, rimanere idratati è fondamentale, onde evitare colpi di calore e malesseri fisici. Sotto il sole cocente, trovare rifugio nelle aree d’ombra, bagnando i polsi con l’acqua dei nasoni e rifocillandosi riempendo le borracce fino all’orlo sembra la soluzione alle frequenti ondate di calore.

Si tratta tuttavia di un falso mito ritenere che l’acqua sia in assoluto la bevanda più dissetante. Capita, di tanto in tanto, che la sete raggiunga dei livelli per cui neppure attaccarsi al rubinetto basta a ridimensionarla. Il nostro cervello, a quel punto, risponde alla lacuna con quelle che riconosciamo comunemente come “voglie”. Un tè freddo, ad esempio, oppure una bella granita, un frutto, talvolta persino l’insalata ci dà l’idea di dissetarci di più di un bicchiere d’acqua.

Uno studio dell’Università di St. Andrews (Scozia) ha confermato che l’acqua non è certo la bevanda più dissetante. Si trova addirittura al nono posto della graduatoria. Questo perché, quando la sete prende il sopravvento, il corpo non necessita solo di liquidi, bensì anche di zuccheri – in modesta quantità – grassi e proteine. Questo gli consente di rallentare lo svuotamento dei fluidi nello stomaco.

La bevanda più dissetante? Molti la assumono tutti i giorni

Prima dell’acqua, come abbiamo anticipato, figurano ben otto bevande. In ordine decrescente: tè caldo (8), tè freddo (7), Diet Coca Cola (6), Coca Cola (5), succo d’arancia (4), latte intero (3) e bevande isotoniche al secondo posto. Qual è quindi il prodotto che, più di tutti gli altri, ha il potere di dissetare il corpo e mantenerlo idratato più a lungo? In particolare, un elemento è importantissimo per il corretto funzionamento dell’organismo: il lattosio.

La bevanda più dissetante è il latte scremato. Il potere di questo zucchero si riassume nella capacità di rallentare appunto lo svuotamento dei fluidi nello stomaco, permettendo al nostro corpo di mantenere stabili i livelli di idratazione, resistendo alla sete più a lungo. Inoltre, vantando una modesta percentuale di sodio, favorisce la ritenzione dei liquidi (non sempre è un male) e comporta una minor produzione di urina.

Nei caldi pomeriggi d’estate, se l’acqua non basta a soddisfare la vostra sete, provate a bere un bel bicchiere freddo di latte scremato.