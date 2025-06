Previsioni meteo, avvertimento degli esperti: in arrivo un break temporalesco – viagginews.com

Un break temporalesco interromperà la serenità di questi giorni riportando il maltempo sull’Italia: ecco quando dobbiamo aspettarci il ritorno delle piogge.

L’avvio di giugno ha confermato la predominanza dell’anticiclone africano sul Mediterraneo e di conseguenza anche sull’Italia. In questi giorni la grande figura barica ha preso possesso della nostra zona e non intende abdicare in favore di saccature o depressioni che comunque sono sempre pronte a rapide incursioni anche sul nostro territorio.

La dimostrazione è giunta proprio in queste ore: correnti fredde hanno sconfinato al Nord portando instabilità e piogge sull’arco alpino che nel corso delle ore hanno sconfinato arrivando a bagnare anche le pianure circostanti. Un fenomeno che si ripeterà nel corso di questi giorni, portando un’alternanza di caldo e piogge su alcune delle regioni del settentrione italiano.

Questo non è il preludio all’arrivo di una perturbazione vera e propria in grado di modificare l’assetto climatico. L’anticiclone rimarrà saldamente dominante nelle prossime settimane ed anzi gli ultimi aggiornamenti ci informano del fatto che tra il 7 ed il 14 di giugno dovrebbero giungere nuove fiammate di caldo che porteranno un ulteriore rialzo delle temperature fino a massime comprese tra i 35 ed i 37 gradi al Sud Italia.

Dopo tante incertezze l’estate è finalmente arrivata ed è calda esattamente come la si aspettava. Questo tuttavia non significa necessariamente che da ora in poi bisogna abituarsi al caldo e al bel tempo senza soluzione di continuità, una sorpresa potrebbe verificarsi già a partire da metà mese.

Break temporalesco sull’Italia: quando tornano le piogge

L’osservazione delle dinamiche future suggerisce che dal 15 giugno in poi potrebbe arrivare una perturbazione più consistente sull’Italia e che questa potrebbe tradursi in giorni o addirittura una settimana di break temporalesco su tutto il territorio. Va sottolineato come questa tendenza sia incerta e dunque che nel corso dei prossimi giorni lo scenario si possa modificare in modo profondo.

Se l’attuale previsione si dovesse però confermare, nella metà di questo mese le piogge dovrebbero farsi intense – addirittura violente al Nord Italia – e permettere un abbassamento importante delle temperature. Un break temporalesco che interromperà la fase stabile ma che servirà a riportare le temperature sulle medie stagionali.

Concluso il break temporalesco, in ogni caso, l’anticiclone tornerà a dominare lo scenario e di conseguenza riavremo la stabilità ed un nuovo consistente rialzo delle temperature, giusto in tempo per quello che tradizionalmente è il vero e proprio passaggio di consegne tra la la stagione primaverile e quella che segue, il solstizio d’estate.