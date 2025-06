Ami abbronzarti e ti metti in posa ogni volta che c’è un raggio di sole? Rischi grosso, gli errori che possono fare malissimo – Viagginews.com

Se ami abbronzarti e ne approfitti per metterti in posa non appena c’è il sole dovresti cambiare forse modo di fare, rischi davvero grosso.

Il sole piace a molte persone, al punto tale da approfittarne per mettersi subito in posa e fare il possibile per rendere più colorita la propria pelle. Tanti, infatti, odiano il colorito pallido naturale ma preferiscono stare lontani dalle lampade abbronzanti, per questo sono convinti che farlo in via “naturale” sia la scelta migliore. In realtà, non è detto sia così.

Se ami abbronzarti e non fai troppo caso alla modalità con cui lo fai forse sarebbe meglio cambiare quasi subito il proprio comportamento, c’è la possibilità concreta che tu possa agire in modo sbagliato e deleterio per l’organismo. Purtroppo i tumori alla pelle sono più diffusi di quanto si pensa e a tutte le età, essere accorti è fondamentale.

Vuoi abbronzarti il più possibile? Gli errori da non fare

Esporsi al sole può essere positivo, non solo per garantire al sole un bel colorito, ma soprattutto perché garantisce all’organismo un buon apporto di vitamina D, che fa bene alle ossa e rafforza il sistema immunitario. Se ami abbronzarti dovresti però sapere come sia necessario farlo secondo allcuni limiti e in maniera cauta, le scottature possono rappresentare un grave problema, non solo a livello estetico, ma anche perché possono fare da apripista per malattie più gravi.

Le raccomandazioni a riguardo, però, ci vengono fatte spesso, ma risultano inascoltate. Una di queste è quella che dovrebbe essere più ovvia, ovvero evitare di farlo nelle ore più calde della giornata, oltre a utilizzare una crema solare con un fattore di protezione di 50+ (specie se si ha una pelle chiara) e indossare un cappello. Purtroppo molti di noi tendono a sottovalutare il problema e a pensare che incorrere in un melanoma non sia poi così grave. Questo accade soprattutto perché si commettono alcuni errori incuranti delle possibili conseguenze.

E’ sbagliato pensare che tu possa avere un modo sicuro per abbronzarti, cambia poco anche utilizzare la protezione, pur essendo indispensabile. Il rischio scottatura non può mai essere escluso del tutto. Non si dovrebbero poi applicare le creme di un anno prima, anche se si è tentati di farlo per risparmiare. La loro efficacia può arrivare al massimo fino a 12 mesi dall’apertura della confezione e solo se è stata conservata correttamente con il tappo ben chiuso e non esposta a temperature alte.

Mai dimenticarsi inoltre gli occhiali da sole, non solo quando ci si trova al mare, ma anche semplicemente se si sta facendo una passeggiata. Il melanoma, infatti, può colpire sia la pelle sia l’occhio, servono occhiali da Sole con protezione Uv al 100% oppure occhiali protettivi anti-Uv. Tanti si sentono poi al sicuro quando si trovano all’aperto in giornate nuvolose o con il vento, i raggi UV penetrano comunque, ci si può quindi scottare allo stesso modo.

Credere che si possa poi rimediare a una scottatura con una crema doposole è altrettanto scorretto, queste contengono sostanze che alleviano il bruciore, ma non garantiscono alcun migioramento ai danni al DNA. Insomma, chi non vede l’ora che l’estate entri nel vivo nel pieno ora sa bene cosa non dovrà fare, ne va della sua salute.