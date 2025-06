Sogni le vacanze ma non te le puoi permettere? Occhio all’ansia, combatterla è possibile: ecco come – Viagginews.com

Ora è naturale sognare di poter trascorrere le vacanze in serenità, se però mancano i soldi e si deve rinunciare può emergere una forte ansia, ecco perché.

L’estate è ormai a un passo, almeno a livello di calendario, per questo è naturale non vedere l’ora che possano arrivare le vacanze e potersi rilassare, se possibile in un posto da sogno, così da mettere da parte almeno per un periodo stress e impegni vari. Raggiungere questo obiettivo non è però così semplice, a maggior ragione in un periodo come questo in cui ci troviamo alle prese con i conti da far quadrare e la necessità di rinunciare spesso a quello che è superfluo. In questa categoria non può che rientrare anche un breve viaggio, nonostante bisogno e desiderio siano fortissimi.

Almeno apparentemente ci si rassegna, ma le sensazioni possono poi diventare contrastanti con il passare del tempo, soprattutto quando ci si ritroverà al riposo dal lavoro e si avrebbe quindi tutta la possibilità di partire. Lo sconforto può inoltre diventare maggiore quando si apriranno i social e si vedranno video e immagini di parenti e amici, felici della loro esperienza. Non è escluso questo possa trasformarsi in un vero e proprio malessere.

Ansia per le vacanze non prenotate: ecco come riconoscerla

Avere difficoltà economiche ed essere stremati alla fine del mese è purtroppo una situazione comune a tanti, che non lascia certamente tranquilli e che impedisce di guardare con fiducia al futuro. Togliersi uno sfizio diventa quasi impossibile, anche se si tratta di qualcosa di poco conto come una cena con la famiglia al ristorante, per questo diventa utopico pensare di poter prenotare le vacanze, anche solo per pochi giorni.

L’idea di restare a casa per tutta l’estate può generare forte amarezza, soprattutto perché ci si sente inferiori rispetto a chi ha la possibilità di spostarsi, magari addirittura in località da sogno. Non tutti lo sanno, ma questo stato di sconforto può trasformarsi in una vera e propria ansia, talmente diffusa da avere un nome dato dagli psicologi, notriphobia (è la fusione di “trip”, ovvero “viaggio” e “phobia”, ovvero “paura”).

Il termine si riferisce alla paura immotivata di non riuscire a prenotare le vacanze, capace di sfociare in un’ansia vera e propria quando si nota che le persone più care si sono già organizzate e fremono già all’idea di partire. Lo stato d’animo nasce certamente dalla consapevolezza di non essere all’altezza di gestire una spesa simile, cosa che invece gli altri riescono a fare, ma anche alla consapevolezza di perdere un’occasione in cui poter socializzare e fare un’esperienza che può restare nel cuore per il resto della propria vita. Ci sono sintomi ben precisi in cui può incorrere chi soffre di notriphobia, è il caso di stress, ansia, frustrazione, tristezza, invidia nei confronti di chi ha la possibilità di viaggiare, specie se riesce a farlo spesso.

Si tende così a essere costantemente di malumore, a volte si prova a rimediare con attività compensative come lo shopping, anche se raramente è una buona soluzione, visto che già non si ha la possibilità di lasciarsi andare con le spese. Provare a stare meglio è possibile, innanzitutto si deve accettare la propria situazione, per quanto sia complesso e pensare che non sia grave non poter partire. È importante comprendere che alcune immagini che si vedono sui social non sempre corrispondono al vero, oltre a imparare ad accettare quello che si ha, anche se a volte inferiore ai propri desideri.