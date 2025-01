Come fare shopping in aeroporto e cosa conviene acquistare

Lo shopping in aeroporto è molto popolare; si stima infatti che più dei due terzi dei viaggiatori internazionali in transito effettuino acquisti. Va anche sottolineato il fatto che una quota superiore al 5% dello shopping d’alta gamma viene fatto all’interno degli scali aeroportuali; il volume d’affari relativo agli shop aeroportuali è quindi particolarmente significativo.

Motivo del successo degli acquisti in aeroporto è la presenza degli shop duty-free, che consentono di acquistare articoli esenti da alcune imposte consentendo un risparmio significativo. Si deve anche sottolineare il fatto che alcuni aeroporti, come per esempio quello di Fiumicino, ma non solo, offrono servizi di shop online profumi e altri prodotti duty-free, rendendo l’esperienza di acquisto ancora più rapida e comoda.

Shopping duty-free: come funziona

Gli acquisti nei negozi duty-free sono regolati da alcune procedure specifiche, pensate sia per agevolare i viaggiatori sia per garantire il rispetto delle normative internazionali.

Gli articoli acquistati vengono consegnati in speciali sacchetti duty-free sigillati, che devono rimanere integri fino a destinazione. Questa regola è particolarmente importante per prodotti come liquori e cosmetici, in quanto garantisce la conformità con le regole sui liquidi in cabina. Per acquistare, è necessario presentare la propria carta d’imbarco, che serve a verificare la destinazione del volo e a confermare che l’acquisto rispetta i requisiti duty-free.

Uno dei principali vantaggi del duty-free è la convenienza economica. Grazie alla riduzione o all’eliminazione delle imposte, molti articoli di fascia alta, come per esempio profumi e orologi, risultano più accessibili. Questa convenienza è particolarmente evidente per chi cerca articoli di lusso, che nei duty-free possono costare sensibilmente meno rispetto ai normali punti vendita.

Duty-free: gli articoli più gettonati

I profumi sono senza dubbio tra i prodotti più gettonati negli shop aeroportuali. Le ragioni principali sono i prezzi competitivi e la vasta selezione di marche prestigiose. Va anche sottolineato il fatto che i profumi possono essere un regalo ideale, elegante e versatile, adatto a ogni occasione.

Peraltro nei duty-free non è poi così infrequente trovare sconti su marchi di lusso o su edizioni limitate, trasformando lo shopping in aeroporto in un’esperienza unica per gli amanti delle fragranze. Se poi l’acquisto viene effettuato prenotando online, sono spesso previsti ulteriori sconti.

Altri articoli popolari sono i liquori, i vini, i cosmetici, il cioccolato, gli orologi, i gadget tecnologici ecc.

Il servizio di shop online per il duty-free

Merita un cenno a parte il servizio di shop online che alcuni aeroporti hanno introdotto per semplificare ulteriormente l’esperienza di acquisto. La procedura è semplice e intuitiva: basta accedere al sito web dell’aeroporto, inserire i dati del proprio volo per scoprire i prodotti disponibili e i relativi prezzi. Si selezionano i prodotti desiderati, senza però dover effettuare alcun pagamento online o impegnarsi all’acquisto.

Una volta giunti in aeroporto, ci si reca alla cassa dedicata muniti della carta d’imbarco, dove si effettua il pagamento e si ritirano gli articoli selezionati. Si tratta di una modalità d’acquisto particolarmente apprezzata dai viaggiatori che così hanno la possibilità di pianificare i propri acquisti in anticipo, consultando con calma i cataloghi ed evitando lunghe attese nei negozi.

I limiti degli shop duty-free

Per quanto gli acquisti nei duty-free siano un’opportunità di grande interesse, è necessario conoscerne anche i limiti. Si deve infatti ricordare che i prodotti duty-free devono essere acquistati per consumo personale e portati fuori dal Paese nel quale sono stati acquistati. Inoltre, in base al Paese di destinazione e a quello di origine, possono essere previsti limiti alla quantità e al valore dei prodotti acquistabili.

Un esempio pratico: se si viaggia dall’Europa al Regno Unito, è possibile portare con sé un numero limitato di sigarette (attualmente 200), una quantità limitata di alcolici (4 litri), una quantità limitata di vino (18 litri) e un valore limitato di altre merci (390 sterline). Superando questi limiti personali, si è tenuti al pagamento delle tasse applicabili allorquando si attraversa la dogana del Paese di destinazione.