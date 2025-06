Tour culinario Milano: dove mangiare “cose disumane”, il video virale – Viagginews.com

Vuoi fare un tour culinario per le strade di Milano? Ecco il video che ti dà indicazioni su dove andare e mangiare qualcosa di particolare, addirittura “disumano”.

È quasi naturale associare Milano all’idea che sia una città che può essere un punto di riferimento per il lavoro e lo studio, oltre che per lo shopping, grazie ai diversi negozi di firme importanti che si possono trovare. Non può però che essere riduttivo, oltre che un grave errore, ritenere che il capoluogo lombardo sia esclusivamente questo. È infatti possibile fare un tour culinario per mangiare qualcosa di davvero particolare, che i cultori del settore potrebbero definire “disumano”, che non è facile trovare altrove.

Se si è indecisi su dove andare è normale fare riferimento ad alcuni “esperti” che possono dare indicazioni pertinenti su alcuni posti e ricette che possono essere davvero prelibati per il palato, anche per chi normalmente è schizzinoso. È quindi il momento di prendere carta e penna e segnare dove poter andare, difficilmente non si apprezzeranno questi suggerimenti.

Dove mangiare qualcosa di particolare: ecco il tour culinario di Milano

Considerare una città che si è abituati a frequentare per motivi ben precisi per un altro scopo può essere difficile, soprattutto se si è abitudinari. Non è però certamente una cattiva idea approfittarne per fare quello che si può definire un tour culinario e provare alcuni piatti particolari, compresi quelli apparentemente meno conosciuti.

A suggerire il nome di alcuni locali e ricette ci ha pensato Gian Andrea Squadrilli, che sui social ha il nickname di @yanafoodprn e fondatore di Italyfoodprn, abituato a sfruttare il suo profilo per dare indicazioni ad hoc a chi è in cerca di qualcosa di sfizioso da provare. E nel caso del capoluogo lombardo la scelta non sembra mancare. Si parte dal dolce e da uno dei posti storici, la Pasticceria Marchesi, dove c’è praticamente di tutto, ma lui è rimasto conquistato dalla Torta Aurora, che sembra per certi versi ricordare la Torta Paradiso, anche se decisamente migliore.

Spazio poi a Mr. Wu in zona Chinatown, specializzato in spiedini di carne che, una volta cotti, vengono messi in un pane simil sfogliato buonissimo e che è difficile trovare altrove. Poco più avanti, nello stesso quartiere, è la volta del Mo’, che offre un panino che ha il nome del ristorante con il maiale sfilacciato condito in maniera accurata tanto da renderlo davvero saporito e invitante. Qui c’è anche il Bao, altra ricetta a base di carne succosa. A fianco c’è poi un altro locale di cui si è sentito certamente parlare, la Ravioleria di Paolo Sarpi, che prevede in menu i suoi famosissimi ravioli cinesi, ovvero ravioli di manzo e porro, maiale e verza, e vegetariani. Non manca anche uno spiedino di carne gigante, a cui sarà difficile resistere praticamente a tutte le ore.

@janafoodprn Posti disumani da provare a Milano ❤️ In questo food tour di Milano mi sono concentrato molto su china town e devo dire la verità ne è valsa la pena 😍 ♬ suono originale – janafoodprn

Si prosegue poi il tour culinario di Milano poco più avanti da S’ Labo, che serve la cotton cake, una cheesecake sofficissima ma adatta anche a chi non ama troppo il dolce, assolutamente da provare. Si può poi concludere con i Dorayaki di Doraemon con la marmellata di fagioli rossi, dal sapore particolare ma gustosa. Ovviamente questi sono solo alcuni consigli, ma anche chi in genere preferisce mangiare sempre le stesse cose potrebbe cambiare idea ed essere letteralmente conquistato.