Perturbazioni attraversano l’Italia ma non fatevi ingannare: farà tanto caldo – viagginews.com

La permanenza dell’anticiclone garantirà anche la prossima settimana tempo stabile e temperature elevate su gran parte dell’Italia, non mancheranno però le perturbazioni.

Dopo giorni passati a ripetere incessantemente che la svolta estiva sarebbe finalmente giunta in questo fine settimana, gli aggiornamenti meteo hanno svelato che lunedì 2 giugno parte dell’Italia sarà interessata dall’arrivo di piogge, anche intense, che fino a qualche giorno fa non erano pronosticabili.

La variazione non deve comunque essere fuorviante e fare temere un ritorno all’instabilità delle settimane precedenti, l’anticiclone non verrà spazzato via dalle perturbazioni e questo perché in questi giorni si è passati ad una configurazione meteo più zonale, tipica di questo periodo dell’anno.

Con zonale s’intende che le due grandi figure bariche in azione in questi giorni – la depressione atlantica e l’anticiclone delle Azzorre – si dividono l’Europa in base ai paralleli: a Nord (principalmente oltre la Manica) c’è una prevalenza delle correnti fredde di matrice atlantica, a Sud nella zona Mediterranea c’è invece una prevalenza di correnti calde.

Così sarà anche la prossima settimana, dunque il bel tempo rimarrà prevalente su parte consistente dell’Italia e le temperature continueranno a salire soprattutto al Sud e al Centro della nostra Penisola.

Quando e dove pioverà in Italia all’inizio della prossima settimana

Il quadro generale non basta a definire l’andamento climatico delle singole giornate o delle singole parti di esse. Se è vero che la configurazione zonale permette una maggiore stabilità meteo rispetto alle settimane precedenti, questo non implica che alcune correnti fredde o alcuni impulsi perturbati non possano lambire i nostri confini.

Questo è esattamente ciò che accadrà nei primi tre giorni della prossima settimana ed è ciò che porterà al ritorno di piogge e anche di temporali in particolar modo sull’arco alpino e prealpino, ma per estensione anche su parte delle pianure del Nord Italia. Riguardo l’intensità delle precipitazioni bisogna aspettarsi anche acquazzoni violenti (questo perché l’energia in gioco è molta) mentre la durata dovrebbe essere contenuta, almeno a partire da martedì.

Gli ultimi aggiornamenti rivelano che le zone maggiormente a rischio (oltre quelle montuose) lunedì sono Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli, il giorno seguente ancora una volta la zona pedemontana attorno alle alpi potrebbe essere interessata da piogge, mentre mercoledì l’estensione delle piogge potrebbe riguardare in maniera occasionale anche le pianure di Liguria, Lombardia e Piemonte.

Sul resto dell’Italia non dovrebbero esserci modifiche rispetto alle condizioni climatiche e alle temperature sperimentate negli ultimi giorni. Ci sarà un graduale e costante aumento delle temperature che tra martedì e mercoledì porterà le massime a superare i 30° anche nel meridione.