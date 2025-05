Vuoi vedere una cascata alta quasi 30 metri dentro un centro storico? In questo luogo è possibile, una magia!

Basta con il turismo di massa, sì a quello di nicchia: questa cascata alta quasi 30 metri è in un centro storico, puoi toccarla!

Immaginare una cascata dentro un centro storico alta quasi 30 metri, sembra un’assurdità da favola folcloristica, ma è una realtà al 100%. Quest’isola non è molto nota, ma è di una bellezza sorprendente. Se l’obiettivo è fare qualcosa di diverso, allora questa tappa è l’ideale per chi si è stancato delle solite mete.

Il mondo è tutto bello, ma quante volte ci si è davvero resi conto di come l’Italia sia un gioiello in tutte le sue sfaccettature? Come un prisma che cambiando anche di poco l’angolazione, permette di ammirare un riflesso nuovo.

Una cascata alta quasi 30 metri in un centro storico, non è qualcosa di tutti i giorni, addirittura molti nemmeno ne conoscono l’esistenza. Sapere poi che è l’unica in Italia e in ambito europeo, è un valore aggiunto che ne conferisce unicità.

Altra onorificenza di spessore, Skyscanner, piattaforma che si occupa di turismo, ha messo questa cascata al 2° posto tra le 10 meraviglie naturali del Paese.

Dove si trova la cascata alta quasi 30 metri dentro il centro storico

Gli antichi romani vi si stabilizzarono, poi nel Medioevo furono i Longobardi e Bizantini ad occuparlo, per poi passare all’economia florida durante il periodo dell’Ancien Regime grazie alla famiglia dei Boncompagni.

Ma fu nel 19° secolo che con il ripristino amministrativo, lo sviluppo dell’industria della carta, e la stessa lavorazione di feltri per cartiere, che quest’Isola che ospita nel proprio centro cittadino una cascata alta quasi 30 metri, divenne polo industriale di spicco.

L’Isola del Liri, Lisëra in dialetto locale, è un Comune della Provincia di Frosinone, nel Lazio. Il centro si sviluppa sull’isola formata dal fiume Liri che all’altezza del Castello Boncompagni-Viscogliosi, si divide in due bracci con ciascuno un salto di 30 metri. C’è la Cascata Grande, nel braccio a sinistra, la Cascata del Valcatoio, a destra.

La Cascata grande di 27 metri si trova nel centro storico della città, sotto gli occhi di tutti. Ai piedi di essa, l’Isola è famosa per il Castello Castello Boncompagni-Viscogliosi di origine medievale. Annesso c’è un parco e la Chiesa di San Lorenzo Martire, quella di Santa Maria delle forme, e il Museo delle Telecomunicazioni e della Carta. Infine, da Corso Roma si può raggiungere Parco fluviale, in cui si passeggia tra le rovine delle macchine della carta.

Da mangiare fettuccine, lasagne, gnocchi e pesce di fiume in grande quantità, speciali gli spaghetti con sugo di trota. Senza dimenticare salsicce, broccoletti e tanni, una specie di rapa, e da non perdere la “ratafìa”, liquore del posto fatto con amarene macerate al sole per 40 giorni nel vino rosso, alcol e zucchero.

Dista a 112 km da Roma. Si percorre la A24 e A1/E45 in direzione di Via Santa Maria Salome/SR214 a Castelliri. Prendere l’uscita Castelliri da SR214 e continuare su SR214. Infine, guidare in direzione di Viale Garibaldi a Isola del Liri.