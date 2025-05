Meteo prossima settimana, già finita l’estate? Tornano temporali e grandine – viagginews.com

Dopo l’arrivo dell’anticiclone di questi giorni si tornerà ad una fase più instabile? Le previsioni anticipano l’arrivo di temporali e grandine: ecco dove, quando e per quanto tempo.

Le previsioni meteo di questi giorni sono più o meno affidabili quanto il pendolino del compianto Maurizio Mosca, un giorno sembra che l’estate debba esplodere con un fragore disarmante al punto da considerare non i giorni a venire ma addirittura le settimane successive un rischio per la salute, quello dopo che la stabilità climatica in questo 2025 non debba arrivare mai.

Da qualche ora a questa parte stiamo beneficiando dell’arrivo dell’anticiclone africano, un arrivo che ha portato bel tempo e sole ovunque, ha permesso l’innalzamento delle temperature e prelude – almeno in teoria – all’arrivo di una fase torrida con temperature ben oltre i 30° e di conseguenza al di sopra delle medie stagionali.

Per un weekend che si preannuncia dal sapore apertamente estivo, ci si chiede già quale possa essere il clima della prossima settimana. Il bel tempo ed il caldo continueranno a dominare la scena oppure ci sarà un brusco ritorno indietro? Trovandoci d’altronde in un periodo di passaggio tra una stagione e l’altra il dubbio e lecito e la probabilità che si verifichi l’ennesima svolta elevata.

Svolta verso il maltempo settimana prossima? Ecco cosa emerge dagli ultimi aggiornamenti

La stabilità dell’anticiclone nella parte centrale dell’Europa è garantita da una saccatura proveniente dal Nord Europa che interesserà nei prossimi giorni principalmente la Penisola Iberica, favorendo la discesa di correnti instabili e fredde che spingeranno la massa di aria calda proprio nelle nostre zone.

In teoria proprio l’anticiclone svolgerà un’azione di scudo dalle perturbazioni sul nostro territorio, ma a quanto pare alcune delle correnti instabili in discesa sull’Europa centrale riusciranno a sforare anche in Italia e porteranno improvvisi temporali nelle regioni del Nord Italia già a partire da lunedì 2 giugno.

Se fino a qualche ora fa si pensava dunque che il caldo e la stabilità sarebbero durati quantomeno fino alla Festa della Repubblica, gli aggiornamenti ci informano della possibilità che nel corso della giornata il maltempo a carattere temporalesco – che potrebbe dare vita localmente a delle grandinate – potrebbe spostarsi dall’arco alpino fino alle pianure circostanti.

Le zone maggiormente a rischio temporale sono le alte pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli. Secondo gli esperti non si tratterebbe dei tipici temporali estivi pomeridiani della durata di qualche ora, ma di un’intera giornata condizionata dal maltempo che potrebbe protrarsi anche durante le ore serali.