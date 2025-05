Italia sotto la morsa tropicale: caldo intenso interrotto da violenti temporali – viagginews.com

Il prossimo weekend sarà bollente o bagnato dalle piogge? Probabilmente entrambe le cose: si profila un fine settimana tipicamente tropicale con caldo umido e possibili rovesci temporaleschi.

Maggio si accinge alla sua conclusione e vedrà un cambio di scenario meteo radicale proprio negli ultimi giorni. Le previsioni concordano sul fatto che l’anticiclone africano prenderà stabilmente posto sul Mediterraneo Occidentale portando una configurazione tipicamente estiva che si tradurrà in bel tempo e temperature elevate.

Il fine settimana che ci accompagna all’inizio del mese di giugno sarà dunque caratterizzato da un clima tipicamente estivo, un caldo tropicale che porterà le temperature a superare i 30° sulla maggior parte delle province e a toccare addirittura i 32-33 gradi a Roma e Firenze, tra sabato e domenica.

A quanto pare tra venerdì e sabato non ci sarà possibilità di trovare sollievo dal caldo nemmeno in montagna, dove sono attese temperature che superano le medie stagionali addirittura di 6-7 gradi. Insomma la prima ondata di caldo africano sembra ormai prossima, un anticipo di ciò che ci attende nei prossimi tre mesi, ma attenzione perché la situazione non è così semplice come potrebbe apparire.

Caldo sì, ma anche possibili temporali e persino grandinate

Se fino a sabato non si intravede nemmeno l’ombra di una nuvola, il discorso cambia proprio l’1 giugno, ovvero domenica prossima. In mattinata la giornata si apre all’insegna della continuità, del bel tempo e del sole splendente, ma nel corso del pomeriggio questa stabilità può essere compromessa dall’arrivo di correnti fredde dal Nord.

Gli ultimi aggiornamenti suggeriscono che nel pomeriggio lo scontro tra le masse d’aria potrebbe generare improvvisi e violenti temporali a partire dall’arco alpino e successivamente anche sulle zone pianeggianti del Nord Italia. L’enorme energia termica generata da giorni di temperature elevate renderà questi fenomeni intensi e potrebbe anche tradursi in improvvise grandinate.

Le zone maggiormente a rischio sono quelle montuose di Piemonte (dove il rischio si estende anche a Torino), Valle d’Aosta e Lombardia. I fenomeni perturbati tuttavia non avranno una durata preoccupante, come da tradizione in questo periodo potrebbero essere inferiori all’ora o al massimo raggiungere le due ore.

Nulla insomma che possa rovinare la giornata o il weekend a chi ha trovato il tempo e la possibilità di andare in vacanza. Anche lunedì 2 giugno, giorno dedicato alla Festa della Repubblica, sarà caratterizzato da condizioni generali di bel tempo e cielo limpido, l’ideale insomma per ricercare relax e serenità durante un periodo festivo.