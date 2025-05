Giugno è alle porte: scopri le 10 mete economiche per organizzare una vacanza estiva last minute – Viagginews.com

Con l’arrivo di giugno, la febbre per le vacanze estive è iniziata: ecco le 10 mete low cost per le tue ferie.

Manca sempre meno all’inizio di giugno e all’arrivo dell’estate, momento attesissimo dagli amanti delle temperature più calde e delle giornate soleggiate. Dopo i lunghi mesi invernali, difatti, sono molte le famiglie italiane le quali si stanno preparando ad affrontare l’arrivo dell’estate con le prime ferie dell’anno.

Se per alcuni la preparazione alla vacanze estive richiede concentrazione, tempistiche lunghe e soprattutto anticipate, per altri l’organizzazione delle ferie è quasi sempre last minute. Poco tempo libero e ritmi di lavoro frenetici, difatti, costringono ogni anno milioni di italiani ad organizzare le proprie vacanze poche settimane prima.

Per i più ritardatari, sono centinaia le mete le quali ogni anno offrono pacchetti e condizioni vantaggiose per chi desidera prenotare una vacanza all’ultimo secondo senza dover incorrere in spese eccessivamente alte.

Vacanze estive: le 10 mete low cost del 2025

Per vuole organizzare le proprie vacanze estive durante il mese di giugno, è possibile usufruire di alcune mete low cost in giro per il mondo. Tra queste, spicca l’Indonesia con la gettonatissima Bali, luogo paradisiaco in cui beneficiare di spiagge e paesaggi mozzafiato. Seguono anche le Seychelless, un arcipelago da sogno in mezzo alla natura, ottima meta per godersi una vacanza in totale relax.

Per gli amanti delle città d’arte, non può mancare Lisbona in Portogallo, meta economica e ideale per un viaggio suggestivo. Chi desidera volare oltreoceano durante il mese di giugno, San Francisco si presenta come una delle mete più economiche degli Stati Uniti. Ricca di luoghi di interesse e di fermento culturale, la metropoli americana può stupire i viaggiatori provenienti da ogni nazione del mondo. Per gli amanti delle temperature più fredde, Rovaniemi in Lapponia si colloca come una delle mete più low cost attualmente disponibili.

Segue, inoltre, anche la bellissima Dublino in Irlanda, ideale per un soggiorno in famiglia e in compagnia dei propri amici. Nella lista delle mete più economiche, non possono mancare, inoltre, Ibiza in Spagna, Zanzibar in Tanzania e la Sardegna in Italia, dove poter beneficiare di spiagge bianche e mare cristallino. Chiude la classifica Mykonos in Grecia, la quale continua a conquistare i turisti di tutto il mondo con la sua storia e la sua bellezza senza tempo.