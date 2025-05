Pensione: come controllare se stai avendo il massimo senza neanche andare al CAF

Capire come controllare la pensione senza l’aiuto del CAF, indicazioni pratiche.

I CAF sono un punto di riferimento, ma essere autonomi in tema pensione, è un valore aggiunto. Controllare in totale indipendenza se quanto si percepisce sia corretto, è ciò che tutti possono imparare.

A volte l’importo della pensione potrebbe essere più alto di quello percepito.

Bisogna verificare la ricostituzione della pensione. È il ricalcolo dell’importo dovuto dopo il riconoscimento di altra contribuzione, che sia figurativa, obbligatoria o da riscatto, a sua volta versata o maturata in data antecedente alla decorrenza della pensione. L’INPS può farlo d’ufficio o su domanda dell’interessato.

Si verifica mediante MyINPS, accedendo al sito dell’ente mediante SPID, CIE o CNS. Poi nella sezione “Domanda pensione Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”, si verifica lo stato delle pratiche di ricostituzione o si fa una nuova domanda.

Ci sono casi specifici di ricalcolo d’ufficio, e l’INPS li ha posti per le pensioni di reversibilità che erano state diminuite maggiormente, rispetto ai redditi percepiti dal superstite. Ciò dopo una sentenza della Corte Costituzionale. Se si rientra nella casistica, si ha diritto ad arretrati. Bisogna cercare se la pensione sia stata oggetto di revisione o se ci siano periodi contributivi non considerati nel calcolo iniziale.

Possono anche mancare assegni e maggiorazioni sociali, per cui si ha diritto a un’integrazione del trattamento minimo che è di 603,40 euro mensili. Non bisogna avere un reddito individuale o cumulato maggiore ai limiti fissati. Per capirlo si verificano i requisiti reddituali ogni anno, e se si rientra, l’integrazione è fatta d’ufficio. Ci sono sempre i limiti di reddito aggiornati su sito INPS e i Contact Center che informano.

Ci sono maggiorazioni sociali su redditi bassi per pensionati tra 60 e 70 anni. L’erogazione è automatica se si rispettano i requisiti.

Infine, nonostante l’Assegno Unico Universale per delle categorie di pensionati ci sono assegni familiari o sulle quote di maggiorazione per familiari a carico. Le tabelle dell’INPS con i limiti sono pubblicate sul sito.

Come ottenere (senza CAF) la rivalutazione della pensione

Ma come avviene la rivalutazione della pensione? Senza l’aiuto del CAF si può fare tutto da soli, indicazioni operative.

Annualmente le pensioni sono rivalutate in base al tasso d’inflazione per adattarne il potere d’acquisto, la perequazione. È automatico e lo fa l’INPS, che comunica l’indice annuale. Si verifica controllando le circolari INPS relative all’anno in atto, per sapere se la rivalutazione sia corretta, verificando sul cedolino

Non mancano poi il controllo di importi aggiuntivi, come il Bonus tredicesima per i pensionati con i redditi bassi. Questo si calcola in base al reddito del pensionato e in relazione all’importo della pensione, erogato senza far domanda direttamente dall’INPS.

Ancora ci sono bonus specifici a livello regionale e comunale per determinati pensionati. Ad esempio in Friuli c’è stato un bonus di 350 euro per chi aveva un ISEE basso. Si verifica nel sito ufficiale della Regione/Comune di residenza.

Si accede sempre al portale MyINPS come già indicato, e si controlla l’estratto conto, il cedolino, lo stato delle domande, e eventualmente, fare nuove istanze.