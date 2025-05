Papa Leone, i conti del Vaticano sono in rosso ma lui continua a fare regali per tutti: dipendenti e senza tetto

La situazione dei conti del Vaticano non è delle migliori, Papa Leone non sembra essere preoccupato e sta facendo diversi regali.

A meno di un mese dall’inizio del suo pontificato Papa Leone sembra avere già conquistato tutti, nonostante poco prima dell’inizio del conclave forse in pochi avrebbero scommesso sul suo nome come successore di Francesco. Impossibile, infatti, non restare colpiti dalla sua commozione nel momento in cui si è affacciato per la prima volta al balcone di San Pietro per salutare i fedeli che si trovavano in piazza in attesa di conoscere il nuovo Santo Padre.

Alcuni erano restiii sulla capacità di raccogliere l’eredità di Bergoglio, che aveva portato a riavvicinarsi alla Chiesa anche chi da tempo era diffidente, ma in questi primi giorni l’impatto sembra essere positivo. Alcuni gesti hanno però stupito molti, soprattutto in virtù della situazione tutt’altro che rosea dei conti del Vaticano.

La grande generosità di Papa Leone

La scomparsa di Papa Francesco ha generato grande attenzione sulla situazione del Vaticano e sull’eredità che il nuovo Pontefice si trova a portare avanti. I conti della Chiesa sembrano essere però in una situazione tutt’altro che florida, secondo quanto emerso negli ultimi giorni, nonostante sia un tema di cui si parla raramente. Non si tratta certamente di una situazione recente, anzi Bergoglio aveva introdotto una serie di riforme che puntavano sulla trasparenza nella gestione delle finanze, ma il suo lavoro è rimasto incompiuto.

L’ultmo bilancio della Santa Sede risale al 2023, anno in cui risultavano perdite addirittura pari a 68 milioni di euro. Un quadro quindi decisamente tragico, ma che per ora non sembra preoccupare troppo Papa Leone. A dimostrarlo sono due azioni che lui ha compiuto negli ultimi giorni, che confermano il suo desiderio di farsi amare da chi è vicino e di dedicare loro le giuste attenzioni.

Prevost ha innanzitutto scelto di pensare agli oltre 4 mila dipendenti vaticani, a cui ha destinato un provvedimento ad hoc, denominato “Bonus Conclave”. Questa misura era stata abolita nel 2013 dal suo predecessore, sostenendo fosse necessario destinare quei fondi ai poveri, l’americano si è dimostrato invece di diverso avviso. I lavoratori si sono così trovati in busta paga un bonus pari a 500 euro, certamente non una grande cifra, ma che potrà permettere a molti di loro di sentirsi più tranquilli, almeno nel breve periodo.

Non è finita qui, Papa Leone ha scelto anche di donare ben 5000 croissant ai clochard di Roma come segno di attenzione e amicizia del loro vescovo in occasione dell’inizio ufficiale del pontificato. Questo è stato possibile grazie al sostegno dell’associazione Amitié France Italie, che rappresenta gli italiani d’Oltralpe, e il cui presidente, Paolo Celi, collabora da anni con l’Elemosineria apostolica.

Celi rappresenta certamente una figura importante per la Chiesa. E’ lui infatti a portare più volte l’anno dolci e giochi per i bambini poveri, oltre a oggetti pensati per i senzatetto, come le tende igloo, che consentono loro di ripararsi dal maltempo, secondo un desiderio che era stato espresso proprio da Francesco. Un’ulteriore conferma di come, nonostante le difficoltà economiche, sia importante pensare anche a chi è meno fortunato e a chi presta ogni giorno servizio presso la Santa Sede.