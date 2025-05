Non si butta niente della carota: ricetta per piatto completo, non scarti nulla!

Con una carota mangi sano, ma non solo, mangerai tanto: con questa ricetta hai un piatto completo.

Quante volte nel lavare a carota si gettano via la barbetta e le bucce? Ecco si compiono due gravissimi errori, perché le due parti in questione, sono fonte di benessere per la salute quanto il prodotto che di solito viene consumato. Soprattutto si perdono un sacco di soldi a scartare queste due parti.

Non è vero che le bucce e la barbetta della carota non servono, perché in realtà sono ricche di nutrienti.

Le bucce hanno una concentrazione elevata di vitamina A, anche in quantità maggiori della polpa! Inoltre, sono fonte di fibre, proprietà antiossidanti, fanno bene alla vista e al cuore. Hanno inoltre magnesio, zinco e potassio.

Mentre la barbetta oltre ad avere anch’essa potassio e le altre sostanze già citate, è ricca di vitamina E e C. Come se non bastasse, è pure un’alleata delle diete: combatte la ritenzione idrica! Infine, l’apporto di clorofilla rende il sistema immunitario più forte, e purifica il sangue.

Bastano queste caratteristiche per capire che della carota non si butta niente? Ecco la ricetta anti-spreco pazzesca!

La ricetta della carota per avere un piatto completo

Se si uniscono buccia, barbetta e polpa della carota, è come se si avessero tre ingredienti differenti, perché ci si realizza tre cose, ma provengono tutti dalla stessa verdura. Questa ricetta è un portento, imparandola si capisce molto sul potenziale del prodotti

Pochi e semplici passaggi per un piatto completo grazie a questa ricetta che impiega tutta la carota di cui non si butta via niente.

Per prima cosa, dopo aver lavato accuratamente il prodotto, separare la buccia dalla polpa, e poi anche la barbetta. In una padella calda, lasciar sciogliere una noce di burro, e su questa arrostire a fuoco medio, ma non troppo potente, la verdura in tutte le sue parti.

A parte, nel frattempo, prendere la barbetta e metterla in un mixer insieme a: 3 cubetti di ghiaccio, una manciata di mandorle, due giri di olio extravergine d’oliva, sale, peperoncino e un pezzo di pecorino. Frullare tutto, si realizza un pesto, e poi bisogna passare alle bucce.

Queste vanno condite a parte in una ciotola con sale, pepe, e paprika affumicata, un mix delizioso, e mescolare. Metterle in friggitrice ad aria per 15 minuti al massimo della potenza, ma è bene controllare di tanto in tanto affinché non si brucino. Il risultato è che diventino croccanti.

Ultimo passaggio, tornare alla verdura sul fuoco, salare, fare un giro di miele, e versare un pizzico di aceto di vino bianco solo dopo che il miele abbia caramellato il prodotto.

Impiattare mettendo il pesto come base, le carote arrostite al centro, e le bucce crispy sopra, una delizia!