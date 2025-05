Usa l’acqua dei legumi in questa ricetta, e passa la paura per lo spreco: pronta in 5 minuti!

Questa ricetta è il metodo migliore per impiegare l’acqua dei legumi, soddisfa i gusti di tutti!

L’acqua dei legumi è protagonista di una ricetta facile e velocissima. Mai nessuno avrebbe potuto pensare di ottenere un risultato del genere, anche perché di solito il liquido contenente i legumi, viene scartato a prescindere. Anzi, molti pensano addirittura che faccia male alla salute!

Ma siamo certi che faccia male utilizzare l’acqua dei legumi? C’è chi dice che è piena di conservanti atti al fine di mantenere il prodotto senza che si rovini, ma anche chi invece ne ribadisce grandi proprietà. Infatti, è la “nuova scuola di cucina” che ne parla in maniera totalmente differente.

L’acquafaba è il liquido di cottura dei legumi, di solito presente nei fagioli e i ceci, ed ha un uso del tutto inedito. Può essere impiegata come una perfetta sostituta delle uova! Si desiderano dei pancake vegani? Si può fare benissimo a meno delle uova, il risultato non cambia.

Nello specifico, nella ricetta pratica di oggi s’impiega l’acqua dei legumi per realizzare una preparazione totalmente inaspettata

La miglior ricetta con l’acqua dei legumi? Quella pronta in 5 minuti!

Assodato che l’acqua dei legumi sia un prodotto che non fa male alla salute, ma di cui anzi si sta iniziando a scoprire il grande potenziale, illustriamo la ricetta di oggi. Indicazioni facili alla portata dei più pasticcioni.

Attenzione però, bisogna specificare degli aspetti legati alla preparazione.

L’acqua di ammollo per i legumi secchi non è l’acqua a cui stiamo facendo riferimento, perché quella ha valori anti-nutrizionali che non fanno bene, proprio perché l’ammollo serve ad eliminarli.

L’acqua dei legumi che invece si trova in quelli in barattolo, sono l’utilizzo inaspettato di cui stiamo parlando. Anche l’acqua di cottura preparata da noi stessi può essere utile in tal senso, ma nel caso della ricetta si tratta di quella proveniente da barattoli in vetro.

Basta unire all’acqua dei legumi olio, sale, semi di zucca e farina nelle seguenti quantità:

300 g di acqua di cottura dei legumi

240 g di farina integrale

1 cucchiaino di sale

25 g di olio evo

120 g di semi di zucca

60 g di olive

Le olive sono facoltative, ma si aggiunge più gusto, e la stessa ricetta è personalizzabile. Bisogna mescolare e stendere l’impasto ottenuto sulla teglia, il quale andrà in forno 180° in modalità ventilata per pochi minuti. Occhio però, che se si stende finemente, bastano letteralmente 3 minuti.

Si consiglia prima della cottura, di incidere i rettangolini tratteggiando con un coltello l’impasto. In questo modo, dopo la cottura sarà più facile spezzettare i… crackers fatto in casa!