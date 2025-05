Dimenticate commenti e feedback, la nuova funzione Amazon rivoluzionerà gli acquisti online – viagginews.com

A quanto pare Amazon ha in progetto di implementare una nuova funzione sul proprio sito di e-commerce che modificherà l’esperienza di acquisto e potrebbe risolvere il problema delle false recensioni.

Da anni ormai ci siamo abituati ad acquistare ciò che ci serve e che desideriamo direttamente online, senza uscire di casa e andare al negozio. Di sicuro si tratta di una comodità, di un modo per risparmiare tempo – e in molti casi denaro – all’interno di una routine che ha ritmi serrati e spesso ci toglie la possibilità di gestire il tempo libero in modo sereno e programmato.

C’è però un aspetto che in questi anni non è mai stato eguagliato, ovvero l’esperienza fisica negli store. Quando si va ad acquistare un prodotto di cui non si conosce nulla, tendenzialmente si chiede consiglio al commesso, professionista che ha sì il compito di vendere ma anche quello di spiegare le funzionalità del prodotto e di consigliare quale possa essere il migliore in base alle esigenze ed al budget.

Online bisogna fare tutto da soli, confrontare prezzi e caratteristiche tecniche di cui si hanno vaghe e non sempre precise informazioni. Per questa ragione spesso ci si affida anche alle recensioni degli altri utenti, un modo per capire se il prodotto soddisfa le aspettative ma soprattutto se valga il prezzo a cui viene venduto.

Il problema di questo feedback esterno è che le impressioni sono mediate dalle aspettative del singolo utente, da ciò che ricerca e da ciò che ritiene meritevole della cifra spesa. Inoltre gli utenti possono anche avere conoscenze ed esigenze differenti dalle nostre, il che implica che non è affidabile al 100% il loro giudizio.

Amazon sperimenta una nuova funzione per gli acquisti: come modificherà il nostro modo di comprare online

A tutta questa relatività mista a mancanza di conoscenze specifiche si aggiunge il problema, sempre più insidioso e pressante, delle recensioni fasulle. Il problema è stato più volte riscontrato su Amazon e nonostante gli sforzi del colosso per arginarlo sembra che per il momento sia senza una reale soluzione.

Una possibile svolta potrebbe arrivare dall’inserimento di una nuova funzione all’interno dello store online. Sembra infatti che Amazon in questi giorni stia testando degli “Esperti di shopping” basati ovviamente su un AI generativa. Questi assistenti agli acquisti avranno il compito di presentare ai potenziali acquirenti il prodotto a cui sono interessati.

Di fatto faranno una panoramica di quelle che sono le funzionalità e le caratteristiche tecniche con un audio che riassume tutte le informazioni necessarie. L’acquirente dunque può sapere in poco tempo e senza la necessità di andare a leggere tutto ciò che si trova nelle schede tecniche, quello che gli interessa sapere sul prodotto.

Magari non si tratterà della soluzione definitiva, ma di certo si tratta di ciò che è più vicino ad un assistente reale e di una funzione che potrebbe migliorare la user experience negli acquisti online, nonché permettere di scegliere con più consapevolezza quello che si compra.