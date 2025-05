Meteo prossima settimana: piogge, temporali e poi l’estate – viagginews.com

Le previsioni meteo riguardanti la prossima settimana indicano l’arrivo di nuove perturbazioni, ma anche una svolta climatica attesa da tempo.

Ci siamo ormai abituati all’idea di una primavera che non sboccerà in questo 2025. Il mese di maggio doveva essere quello in cui l’alternanza di bello e cattivo tempo si sarebbe conclusa in favore della stabilità, ma i fatti hanno smentito questa convinzione e portato in dote un’instabilità che sembra essere senza fine.

Anche la penultima settimana di questo mese si chiuderà con un clima più autunnale che primaverile, spingendo molti a chiedersi se questa tendenza possa indicare che anche l’estate 2025 sarà meno stabile di quanto ci si attenderebbe. Attualmente un simile scenario non sembra plausibile, non sono state riscontrate anomalie dalle previsioni a lungo termine, ma per esserne certi bisognerà attendere l’approssimarsi della stagione estiva.

Intanto un cambiamento lo vivremo già al termine della prossima settimana, quando le perturbazioni dovrebbero essere scacciate – almeno temporaneamente – dall’arrivo dell’anticiclone subtropicale, regalando agli italiani un primo vero scorcio d’estate e un deciso innalzamento delle temperature.

Previsioni meteo: inizio settimana perturbato, poi esce il sole

In questo 2025 l’anticiclone africano gioca a nascondersi e in tanti cominciano a ripescare riti tribali antitetici alla danza della pioggia per richiamare l’arrivo della bella stagione. L’inizio della prossima settimana sarà in continuità con questi giorni, a partire da martedì 27 maggio assisteremo all’arrivo di una nuova perturbazione che porterà piogge e temporali (localmente intensi) sulle regioni del Nord Italia.

La condizione di instabilità proseguirà anche mercoledì e le condizioni di maltempo si sposteranno gradualmente anche verso il Sud Italia, dove le piogge e i temporali si verificheranno a partire dal giovedì 29 maggio e potrebbero continuare anche nella giornata successiva.

Il continuo passaggio di perturbazioni permetterà di mantenere temperature gradevoli, al di sotto delle medie stagionali su tutto il territorio, ma non porterà ad avvertire freddo né tantomeno ad un abbassamento della temperatura tale da richiedere un cambio di vestiario.

La svolta dovrebbe arrivare proprio nel weekend prossimo, già da venerdì al Nord si assisterà ad un innalzamento della pressione atmosferica e delle temperature che a partire da sabato riguarderà tutta la Penisola. I giorni successivi, compreso lunedì 2 giugno, dovrebbero essere caratterizzati da sole e temperature estive.

La novità è dunque che la nuova perturbazione attesa tra l’1 ed il 2 giugno non dovrebbe arrivare e che il bel tempo instauratosi sulla penisola sabato 31 maggio dovrebbe continuare fino almeno al giorno in cui si festeggia la repubblica.