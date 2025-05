Mai legare una targhetta alla valigia prima di andare in aeroporto: la motivazione ha davvero dell’incredibile

Il monito è una salvezza, mai legare una targhetta alla valigia prima di prendere l’aereo, è importantissimo.

Seguire le regole per la sicurezza è a volte dato per scontato quando si intraprende un viaggio, ma molti non sanno che alcuni gesti che si fanno inconsapevolmente, sono in realtà fonte di guai. Mai legare una targhetta alla valigia prima di andare in aeroporto, spieghiamo perché e cosa bisogna fare.

Sono in tanti a compiere gesti inconsapevolmente errati, come quello in questione per cui molti pensano di salvaguardare i propri averi. In realtà, la situazione è tutt’altro che favorevole.

A chi non è capitato di restare in attesa dei propri bagagli al nastro traportatore, e aver l’ansia di non vederli ritornare subito? Chi ha una valigia anonima e facilmente confondibile perché comune, prova questo disagio.

Così, i più ansiosi potrebbero pensare che annettere la targhetta sia una decisione efficace, o anche solo il gesto di mettere un nastro colorato per identificare nell’immediato.

Non c’è niente di più sbagliato per i esperti, subentrano grossi problemi in ambito di controllo proprio in aeroporto.

Ecco perché non bisogna mai legare una targhetta alla valigia

Quella che sembrerebbe una furbizia, è in realtà un grosso danno che va evitato soprattutto in contesti come l’aeroporto in cui i controlli sono fatti in maniera precisa. Rallentamenti, blocchi e persino… perdite di bagagli! Chi l’avrebbe mai detto?

Quello che nessuno sa è che viaggiare leggeri non implica solo quello che sta dentro la valigia, ma il bagaglio in totale. Quindi, sì, anche il suo esterno. Nastri, etichette, adesivi, e qualsiasi altra decorazione messa al fine di riconoscere i propri averi sul nastro trasportatore, è un errore che potrebbe persino impedire alla valigia di salire sull’aereo.

Mike Harvey è un esperto di spedizioni internazionali della compagnia 1st Move International, e in un’intervista al sito Mamamia, ha proprio spiegato che nastri ed etichette interferiscono con il sistema di scansione automatizzata dei bagagli. Perché se la decorazione ostacola lo smistamento, potrebbe anche non far caricare la valigia in tempo sul volo del passeggero!

Ma allora, come riconoscere la propria valigia e non rischiare di rimarne senza avendo tutto sotto controllo? Averne una di un colore particolare o con un certo design, potrebbe essere la soluzione più semplice. Brand come Samsonite, July e Away ne realizzano modelli particolarissimi facilmente identificabili.

Se non si vuole aggiungere troppo colore, meglio avere solo una cinghia colorata, le luggage straps aiutano a riconoscere e proteggono contro eventuali aperture accidentali durante il viaggio. Inserire anche un localizzatore GPS come un Apple AirTag nella valigia è un’altra valida precauzione.

Infine, eccedendo di prudenza, fargli una foto prima del check-in è utile per aiutare il personale ad identificare velocemente il bagaglio qualora andasse perduto.