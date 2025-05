Arriva il nuovo Bonus vacanze 2025: ecco cosa devi fare per ottenerlo subito – Viagginews.com

Stai organizzando il tuo soggiorno estivo in una località di mare? Da oggi puoi farlo con il nuovo Bonus vacanze 2025.

Manca sempre meno all’arrivo dell’estate 2025, momento da tanti agognato dopo mesi di lavoro e routine quotidiane frenetiche. Con l’inizio della bella stagione, sono in molti a voler organizzare in anticipo le proprie vacanze estive per approfittare di sconti e promozioni disponibili.

Che sia un soggiorno in una località balneare, in un villaggio di montagna o presso una delle capitali europee, l’arrivo dell’estate coincide spesso con una rinnovata voglia di esplorare e divertirsi in compagnia di amici e familiari.

Il desiderio di evasione, tuttavia, deve spesso fare i conti con i prezzi poco accessibili di pacchetti viaggio e strutture alberghiere. A causa dei costi eccessivi, difatti, sono molte le famiglie italiane costrette a rinunciare anno dopo anno alla propria vacanza.

Bonus vacanze 2025: scopri come ottenerlo in pochi passi

Organizzare le proprie vacanze quest’anno, potrebbe rivelarsi ancora più semplice ed economico del previsto. Nelle ultime ore, difatti, l’INPS ha reso nota la possibilità di richiedere un Bonus vacanze 2025 pensato per supportare le famiglie italiane nella realizzazione delle proprie ferie estive. Si tratta di un’opportunità unica per chi ogni anno fatica ad organizzare una vacanza low cost, senza incorrere in spese eccessive e poco accessibili.

Il nuovo Bonus vacanze 2025 mette a disposizione un compenso una tantum che varia tra gli 800 e i 1400 euro, in base alla durata del soggiorno scelto. Il contributo coprirà 800 euro per vacanze da otto giorni e sette notti, mentre per i soggiorni di quindici giorni il sostengo salirà a 1400 euro. La rosa dei beneficiari si presenta ampia, tuttavia, il contributo verrà prevalentemente elargito alle famiglie in una situazione economica più svantaggiata. Nel riconoscimento del Bonus vacanze 2025, il valore ISEE giocherà un ruolo fondamentale per ricevere il contribuito.

Dopo aver scelto il pacchetto viaggi desiderato in autonomia o con il supporto di un’agenzia viaggi, gli utent

i interessati potranno procedere con l’invio della domanda. La procedura per accedere alla richiesta è stata semplificata ulteriormente nelle ultime settimane, in modo tale da essere chiara e accessibili a tutti. I contribuenti interessati potranno accedere al sito web ufficiale dell’INPS, cercando la voce relativa al Bonus vacanze 2025 e compilando il form dedicato al contributo. Per avere più possibilità di accesso al contributo, è bene allegare alla domanda il proprio ISEE aggiornato.