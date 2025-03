Bonus vacanze 2025 per soggiorni in Italia e all’estero: i chiarimenti dell’INPS

Sarete tra gli italiani che festeggeranno perché potranno ottenere un Bonus vacanze per viaggiare con i soldi dell’INPS?

L’ente della previdenza sociale erogherà fino a mille euro ai cittadini che soddisfano determinate condizioni per consentire loro di vivere nuove esperienze in Italia o all’estero. Chi vuole preparare la valigia?

Viaggiare fa stare bene e a tutti dovrebbe essere concessa una vacanza dalla routine almeno due volte all’anno. Staccare dalla vita quotidiana significa recuperare le energie e ritrovare il benessere fisico e mentale. Scoprire nuovi posti e incontrare persone di cultura differente, poi, apre la mente e allarga i propri orizzonti. Rende più aperti alle diversità e fa acquisire un livello di consapevolezza maggiore che aiuterà ad affrontare le sfide con più perseveranza, intraprendenza e ottimismo.

La vacanza, però, costa e non tutti possono permettersi questa spesa extra. Tra spostamenti con i mezzi, soggiorno, pranzi e cene, escursioni partono centinaia e centinaia di euro. Arriva in aiuto l’INPS con un’iniziativa molto interessante dedicata alle famiglie italiane. Si tratta di un Bonus da 1.000 euro erogato direttamente sul conto corrente a condizione che si soddisfino specifici requisiti reddituali e non solo.

Tutti in vacanza: i requisiti per ottenere 1.000 euro

Il Bando INPS 2025 prevede borse di studio per gli studenti di scuole elementari e medie fino a 14 anni. L’incentivo ha l’obiettivo di sostenere economicamente le famiglie con reddito basso coprendo le spese per i soggiorni estivi organizzati. Al fine di aiutare chi ha veramente bisogno di un supporto è stato stabilito un determinato limite ISEE da non superare per fare domanda di Bonus vacanze e ottenere fino a 1.000 euro.

Nello specifico l’importo erogato sarà di 600 euro per soggiorni di una settimana e di 1.000 euro per due settimane. La somma versata varierà anche in base al valore ISEE in corso di validità. Ma gli aiuti INPS non finiscono qui. Per gli studenti fino a 17 anni è previsto il programma Estate INPSieme 2025 che prevede un contributo economico per esperienze di studio all’estero. Parliamo di un massimo di 2.100 euro per un soggiorno di due settimane.

Per accedere al Bonus bisognerà inviare domanda all’INPS tramite portale ufficiale dell’ente compilando un modulo di richiesta. Sarà necessario indicare l’ISEE aggiornato dato che gli aiuti saranno distribuiti in base alla situazione reddituale e patrimoniale familiare sempre per sostenere i nuclei in maggiore difficoltà. Dopo aver verificato i requisiti l’INPS procederà con il bonifico sul conto corrente con tempistiche brevi per permettere la pianificazione del viaggio il prima possibile.