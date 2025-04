Nuove regole a bordo degli aerei Ryanair; se hai un volo prenotato devi aggiornarti subito!

I viaggiatori che si preparano a volare con Ryanair devono conoscere le novità introdotte sui voli a partire dal mese di maggio.

La compagnia aerea Ryanair adotterà nuove misure a bordo degli aerei da maggio 2025. Se avete un volo prenotato per la vacanza estiva o per un viaggio di lavoro fate attenzione ai cambiamenti.

Le prime polemiche sono già partite tra i viaggiatori. I cambiamenti che verranno apportati da maggio da Ryanair non convincono considerando che nella maggior parte dei casi si tratta di restrizioni severe per limitano una libertà già ristretta di chi viaggia con questa compagnia. Eppure l’ufficialità è arrivata e le nuove regole verranno a breve applicate.

Ryanair d’altronde è una compagnia low cost e l’intento è ridurre al massimo i costi operativi. Poco importa se a rimetterci sono i passeggeri. La clientela al momento non manca perché i costi dei biglietti sono convenienti ma bisogna vedere come i viaggiatori reagiranno alle novità. Se da una parte i cambiamenti consentiranno di migliorare l’efficienza operativa dall’altra complicheranno l’esperienza di viaggio a tanti clienti.

Tre nuove regole Ryanair per i viaggiatori

La prima novità è l’addio ai biglietti cartacei. Sarà obbligatorio l’utilizzo delle carte d’imbarco digitali tramite app ufficiale Ryanair. Ad oggi chi non effettua il check in online paga un supplemento di 23 euro per ottenere la carta d’imbarco cartacea in aeroporto. Da maggio questa possibilità non esisterà più. O si stamperà il biglietto a casa da soli oppure si dovrà procedere con il check in online, il servizio stampa in aeroporto sarà chiuso.

Chi ha prenotato un volo con Ryanair deve sapere, poi, che la compagnia ha anticipato l’orario di presentazione in aeroporto. Servono minimo 40 minuti prima del decollo per non essere sanzionati con una multa da 100 sterline. Alcuni aeroporti potrebbero prevedere tempistiche differenti. A Dublino, ad esempio, il terminal va raggiunto due ore prima della partenza in caso di voli a corto raggio e tre ore prima per i voli a lungo raggio.

L’ultima nuova regola che i viaggiatori faranno fatica a digerire riguarda le misure del bagaglio a mano. Gratuitamente si potrà portare una borsa molto piccola, di dimensioni 40x20x25. Superando queste misure si verrà multati (fino a 70 euro). Volendo portare un secondo bagaglio a mano più grande sarà necessario acquistare l’opzione Priority Boarding. L’unica altra alternativa è imbarcare un bagaglio in stiva (pagando).

I servizi offerti dalla compagnia e inseriti nel prezzo base del biglietto diventano, dunque, sempre meno. Più volte Ryanair è stata criticata per questo motivo, adesso le nuove restrizioni metteranno ancora più in dubbio la convenienza della compagnia aerea. Low cost va bene ma la tutela dei diritti dei consumatori deve essere garantita.