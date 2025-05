Ponte 2 giugno, le previsioni preoccupano: brusco crollo termico e nuova ondata di piogge – viagginews.com

Le previsioni a lungo termine riguardanti il ponte del 2 giugno non rassicurano chi sta pensando di organizzare un weekend fuori porta o una vacanza: sull’Italia ancora maltempo.

Abbiamo ormai capito che ciò che resta del mese di maggio sarà contraddistinto da un clima instabile sia all’interno delle giornate che nel corso della settimana. Sappiamo per certo che l’anticiclone africano in questo momento si trova bloccato ad ovest della Penisola Iberica e che questo ha portato la formazione di una saccatura di origine atlantica sull’Europa centrale e sul Mediterraneo.

Ci si avvicina al mese di giugno, tipicamente considerato come l’inizio dell’estate meteorologica sin dai primi giorni (quella da calendario arriva solo il 21 del mese), ma a quanto pare quest’anno l’estate si farà attendere ancora e non c’è un’idea precisa di quando l’anticiclone subtropicale giungerà dalle nostre parti e con quale entità.

Secondo le previsioni meteo – in particolar modo quelle del GFS – di questi giorni, i vacanzieri non potranno contare sul bel tempo durante il ponte del 2 giugno, la Festa della Repubblica quest’anno cade di lunedì e consentirebbe l’organizzazione di un weekend lungo senza necessità di prendere ferie.

Come accaduto già per Pasqua, Pasquetta e il 25 aprile (l’1 maggio è stata l’unica festività primaverile baciata dal sole), anche il 2 giugno potrebbe essere caratterizzato dall’arrivo di un altro fronte perturbato di origine nord-atlantica.

Ponte del 2 giugno rovinato da una perturbazione atlantica: che tempo farà sull’Italia

Le ultime proiezioni ci rivelano che tra l’1 ed il 2 giugno una nuova perturbazione atlantica farà la propria comparsa scendendo rapidamente su Francia, Germania e Italia. L’arrivo delle correnti fredde porterà ad un immediato crollo delle temperature sulle regioni del Nord Italia, dove ci saranno temperature di 5-6 gradi inferiori rispetto alle medie stagionali.

Il clima meno caldo del solito non sarà l’unica conseguenza delle correnti atlantiche, sia l’1 che il 2 giugno la giornata vedrà nubi che copriranno tutto il cielo e ci sarà un’alta probabilità di piogge, temporali e persino grandinate su Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Marche.

Sebbene i temporali non dovrebbero manifestarsi sulle altre regioni del Nord e Centro Italia, il cielo sarà comunque coperto e non è possibile escludere che nel corso del weekend vi possano essere rovesci isolati in varie località.

In parziale controtendenza il tempo al Sud Italia, dove l’anticiclone africano dovrebbe proteggere le regioni del meridione dalle precipitazioni. In questa zona ci sarà comunque il cielo velato dalle nuvole e le temperature rimarranno miti (tra i 25 ed i 26 gradi), non è possibile escludere inoltre che localmente ci possa essere comunque qualche precipitazione.