Previsioni meteo: dimenticate perturbazioni e pioggia, ecco quando arriva l’estate – viagginews.com

L’instabilità che caratterizza il meteo di questi giorni ha un po’ stancato gli italiani, ma presto sarà solo un ricordo: ecco quando arriverà il caldo ed il clima tipicamente estivo.

La fine di maggio sarà caratterizzata da un clima ancora incerto e da perturbazioni che manterranno le temperature più basse del normale e porteranno piogge. Questo andamento climatico che ci accompagna sin dall’inizio della primavera può fare pensare che l’estate quest’anno arriverà più in là nel tempo o che possa essere più clemente che negli anni passati.

Attualmente però non ci sono segnali che indicano una stagione estiva anomala. Anzi secondo le previsioni ci apprestiamo a vivere una stagione estiva decisamente calda, con picchi al limite dell’insopportabile su buona parte dell’Europa e in particolare sul Mediterraneo, quindi forse è meglio stare attenti a ciò che si desidera e riconsiderare questa primavera più fresca come un dono prima dell’inevitabile sofferenza.

Ancor di più se si dovesse avverare ciò che i centri meteo prevedono per il mese di giugno, ovvero l’arrivo brusco di temperature elevate e costantemente sopra la media stagionale, estive ancora prima che arrivi ufficialmente l’estate. Ma quando si verificherà questo brusco passaggio al caldo e alla stabilità?

Ancora perturbazioni sull’Italia, ma presto arriverà il caldo africano

Se siete persone che amano il caldo e le temperature estive perché vi piace e potete stare spiaggiati tutta la settimana, dovete pazientare ancora un po’. Attualmente un’anomalia meteorologica sta spingendo l’anticiclone verso l’Atlantico, lasciando spazio a perturbazioni di diversa natura e origine di passare senza ostacoli sul nostro Paese.

Questa situazione potrebbe permanere ancora per 7-10 giorni e dunque nel prossimo futuro l’Italia sarà interessata ancora da maltempo e piogge. Al termine di questo periodo ci potrebbe essere un cambio netto della situazione atmosferica, con l’anticiclone africano che finalmente riesce a prendere pieno possesso del Mediterraneo, generando uno scudo di alta pressione in grado di allontanare le correnti cicloniche e l’instabilità.

Ciò significa che ad inizio giugno ci potrebbe già essere un aumento considerevole delle temperature e un primo periodo di caldo intenso e superiore alle medie stagionali. Tuttavia è ancora presto per poter dire quanto possa durare e se tutto il mese di giugno sarà caratterizzato da un clima torrido o se dopo qualche settimana di stabilità possano tornare perturbazioni in grado di portare un po’ di fresco e qualche pioggia.