Sarà il più goffo, ma è l’essere più fedele della Terra: l’animale che insegna ad amare!

L’animale più fedele è quello che non ti aspetti, insegna ad amare, e lo fa con un solo gesto.

Si pensa che gli altri esseri viventi siano privi di sentimenti, ma è errato. Non vivranno l’amore come gli umani, ma alcuni sono una scoperta. L’animale più fedele sceglie la compagna, e la fa sua in un modo che nemmeno i più romantici potrebbero immaginare.

L’amore va coltivato nel quotidiano, soprattutto quando gli manca “l’acqua e i nutrienti”, proprio come una piantina delicata, ha necessità di piccoli gesti. Ebbene, l’animale più fedele della Terra li concretizza senza arti manipolatorie, riesce ad amare con grande semplicità. D’altronde, l’amore cos’è se non questo?

Il punto è che essendo decisamente goffo, è noto per situazioni comiche, non romantiche. C’è un gesto che lo rende il più fedele, ma molti non sanno che la nesty site fidelity è una tendenza unica di una razza.

Chi è l’animale più fedele della terra, gli basta un gesto

È noto che amare davvero è quando lo si fa nel momento in cui tutto è più difficile a causa di alcune situazioni. Conflitti, lavoro, stress, emozioni inespresse, convergenze caratteriali, e chi più ne ha più ne metta. Per questo l’esemplare insegna ad amare.

Forse molti già lo sanno, ma il pinguino è l’animale più fedele di sempre! Regala un sassolino alla propria compagna che sceglie una volta nella vita, anche se gli mangia il pesce per cena!

Con pinguino si indicano tante specie, i biologi ne contano circa 18 tra Antartide, Nuova Zelanda, Australia, Africa e Isole Galapagos. Ciascuna ha le sue unicità per fisionomia e per atteggiamenti, perché non tutti i pinguini sono monogami. Lo sono scientificamente il pinguino Gentoo, quello Imperatore e di Adelia.

La monogamia però varia, perché alcune razze lo sono per “stagione riproduttiva”. L’imperatore ha la tendenza sopracitata, la nesty site fidelity, per cui ritorna annualmente allo stesso luogo di riproduzione. Per cui potrebbe, come no, trovare il partner dell’anno precedente.

Gli Adelia sarebbero protagonisti di vicende “scabrose” secondo il primo trattato sulla specie dell’esploratore britannico, George Murray Levick, agli inizi del Novecento. Aveva notato atteggiamenti troppo osceni, come stupri o necrofilia.

Per cui non tutti i pinguini sono romantici, ma c’è un gesto che potrebbe insegnare ad amare. Questi pinguini si scambiano un sassolino di fidanzamento, come un anello! Sono gli Gentoo, pigoscelide antartico e gli sconci Adelia. Nello specifico, il maschietto che innamoratosi, cerca un sassolino da regalare alla femmina.

Glielo porge, come se fosse una promessa d’amore. Ciò succede nel corteggiamento delle tre specie nidificanti che s’impegnano nel periodo riproduttivo proprio per fare i nidi con ciò che si trova, appunto ciottoli di forma idonea. Quindi, donare un sassolino, è una grossa promessa: si mette proprio su casa!

Non sarà un gioiello, ma una promessa di futuro per proteggere le uova dei piccini. Insegnano o no ad amare?