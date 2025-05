La frutta fa bene, a primavera ancora di più: ecco cosa è importante mangiare per stare bene – Viagginews.com

Mangiare la frutta fa bene, su questo non ci sono dubbi, a maggior ragione in primavera, ma se si vuole stare bene ci si dovrebbe concentrare su alcuni tipi ben precisi.

Avere un’alimentazione equilibrata, che garantisca al nostro organismo tutti i componenti di cui ha bisogno, rappresenta il primo passo per essere in salute. Questo è fondamentale a ogni età, anche se spesso si tende a non tenerlo sempre presenti, incuranti degli effetti. Tra questi non può certamente mancare la frutta, che può garantire specialità diverse in ogni periodo dell’anno, anche se in primavera quella considerata di stagione può essere ancora più adatta a tenerci lontani da determinate malattie.

Alcune di quelle che sono disponibili in questo periodo sono davvero sfiziose e adatte un po’ a tutti, anche a chi solitamente è particolarmente riluttante a consumare frutti, sia a fine pasto, sia anche solo semplicemente a merenda o per colmare un buco allo stomaco. Dopo avere saputo i benefici che si potranno ottenere forse anche i più scettici potranno cambiare idea.

La frutta da mangiare a primavera: i benefici da ottenere

Non tutti amano la frutta, inutile negarlo, non solo i bambini, ma anche gli adulti, pur essendo consapevoli di come non debba mai mancare nella nostra alimentazione, se possibile anche quotidianamente. Primavera ed estate sono però i periodi in cui potrebbe diventare più facile poterla consumare, soprattutto perché a causa del caldo non si ha grande voglia di stare tra i fornelli e si avrebbe bisogno di mettere sotto i denti qualcosa di fresco e nutriente.

Non è detto che questo possa comportare di dover mangiare qualcosa di poco sfizioso, anzi. Fragole e mirtilli, ad esempio, sono tipici di questa fase dell’anno e in genere piacciono un po’ a tutti, addirittura possono diventare più gustosi se abbinati al gelato o a una torta, così da inserire nella dieta qualcosa di nutriente, ma che non ci faccia storcere il naso. Entrambi possono essere poi frullati per realizzare una centrifuga, utile per non far disidratare il nostro fisico quando la temperatura si alza, ma possono andare bene anche come spuntino o insieme alla verdura per creare un’insalata davvero particolare.

Ma quali sono i benefici che possono garantirci? Nel caso delle fragole, sono ideali per la presenza di vitamina C, quella che invece in inverno otteniamo dalle arance. Ne bastano dieci per garantire il fabbisogno giornaliero, oltre a stimolare la produzione di collagene e a tenere a bada la glicemia. Chi inoltre vorrebbe contrastare in maniera naturale i segni dell’invecchiamento può stare tranquillo, sono apprezzabili perché presentano i flavonoidi e gli antiossidanti.

Per molti è inoltre davvero difficile resistere ai mirtilli, che rappresentano una tentazione fortissima anche se non si gradisce troppo la frutta. Questi sono perfetti per diverse funzioni, ovvero antiossidante, astringente, vasoprotettore, antisettico, antivirale, riduce il colesterolo, oltre ad avere poche calorie, per questo sono una soluzione ideale anche per chi è a dieta. Non solo, sono facilmente digeribili, rappresentano quindi un aiuto da non sottovalutare per chi ha problemi di intestino.