Previsioni meteo, fine maggio preda del maltempo: i rischi derivanti dall’assenza dell’anticiclone – viagginews.com

Le previsioni meteo di fine maggio confermano che l’anticiclone subtropicale non riuscirà a stabilirsi costantemente sul Mediterraneo: ecco quali sono i rischi climatici che derivano da questa insolita assenza.

Si è appena chiusa una settimana atipica per il periodo dell’anno in cui ci troviamo e in molti si chiedono per quale motivo in questa primavera 2025 fatichi ad imporsi un clima stabile e più caldo come gli scorsi anni. Una domanda che sorge spontanea anche solo osservando quelle che sono le previsioni a medio e lungo termine, le quali tendono a confermare che questa tendenza potrebbe andare avanti.

Il motivo di questo clima fortemente instabile, in cui giornate di sole e caldo sono intervallate da giorni consecutivi di piogge, anche intense, e persino grandinate è legato all’assenteismo dell’anticiclone africano, il quale solitamente si manifesta in maniera costante proprio in questo periodo dell’anno.

Ma come mai l’anticiclone subtropicale quest’anno non sta riuscendo ad imporsi alle nostre latitudini? A quanto pare la causa di questa mancata spinta verso l’alto è legata all’insolita debolezza della zona di convergenza intertropicale che agisce nella fascia equatoriale e che viene solitamente alimentata dai venti alisei.

La forza dei venti alisei è quella che spinge le correnti calde dell’anticiclone a Nord, facendo sì che masse di aria torride salgano fino all’Europa e portando una maggiore stabilità climatica in tutta la zona mediterranea. In questo momento i venti sono più deboli del solito e la spinta verso l’alto è conseguentemente meno forte.

Quali sono gli effetti dell’assenza dell’anticiclone sul clima di fine maggio

Compresa la ragione di questa costante instabilità, adesso cerchiamo di capire quali sono le conseguenze di questo fenomeno atipico. Di base nulla di troppo differente da quanto capitato nelle settimane precedenti, ovvero settimane caratterizzate da una variabilità meteorologica estrema: giornate di forti piogge alternate a giornate di sole e temperature più elevate.

I pericoli di questa situazione sono la possibilità di formazioni di temporali lampo violenti e persino grandinate improvvise. Questo fenomeno è particolarmente probabile a causa della contemporanea presenza di correnti fredde in arrivo e correnti calde provenienti dal suolo stesso.

Lo scontro di queste masse d’aria genera energia che potrebbe causare la formazione di precipitazioni improvvise, nubifragi, bombe d’acqua e di conseguenza la rischio di allagamenti e alluvioni. Questa condizione climatica potrebbe durare anche oltre la fine di maggio, le ultime previsioni svelano infatti che un cambiamento deciso si potrebbe verificare a partire dalla seconda decade di giugno.