Agriturismo con prodotti fatti in casa, terrazza panoramica e piscina: vera oasi di relax – viagginews.com

Ecco l’agriturismo perfetto per un’esperienza di soggiorno consacrata al relax, alla bellezza naturale e alla buona cucina.

Chi si vuol rilassare, per allontanarsi almeno per un weekend dallo stress e dall’aria inquinata della città, cerca innanzitutto luoghi immersi nella natura e strutture dove sia possibile staccare dalla routine quotidiana e godersi un soggiorno suggestivo, in un contesto al 100% naturale.

Per non sbagliare, meglio optare per soluzioni che garantiscano non solo la prossimità a un ambiente incontaminato ma anche possibilità di godere di un bel panorama e di gustare una cucina fatta con ingredienti locali e genuini.

Un esempio? Un agriturismo con terrazza panoramica e piscina, dove i prodotti casarecci sono di qualità eccellente: l’agriturismo San Lorenzo, a Serre di Repolano, in provincia di Siena. Una struttura che appare come una vera un’oasi di pace, caratterizzata da un’atmosfera che gli ospiti descrivono come magica e appagante.

L’agriturismo che offre sei appartamenti e sei camere. Tutti ambienti arredati con gusto, in stile con l’estetica di un’incantata fattoria in pietra, con piscina all’aperto, terrazza solarium con vista sulle colline senesi e una produzione propria di ottimo olio d’oliva. Tutto ciò di fronte a uno dei paesaggi più belli della Toscana.

Agriturismo d’eccellenza per il relax: atmosfera indimenticabile nel senese

Tutte le camere e gli appartamenti rivelano dettagli rustici, con travi in legno e pareti in pietra. Anche la struttura, nelle sue aree comuni, non tradisce mai il canone naturale: tutto appare autentico, pulito, rilassante. Lo dicono anche le recensioni: l’agriturismo presenta un punteggio di 4,9 su 5 su Tripadvisor.

Siamo dunque di fronte a un luogo ideale per godersi una tranquilla esperienza di ritiro e relax in Toscana: un agriturismo immerso nella campagna, a pochi chilometri dalle Terme di Rapolano.

I prezzi? L’agriturismo San Lorenzo offre varie soluzioni. A maggio, il costo per una notte parte da circa 100 euro per una camera doppia. Ovviamemte, gli appartamenti, che offrono più spazio e maggiore comfort, rivelano prezzi leggermente superiori. Da questo privilegiato punto di partenza, l’ospite potrà visitare la zona circostante e raggiungere facilmente Siena a Montalcino.

Un’altra tappa consigliata è quella a Rapolano Terme, dove poter ritemprare corpo e spirito con le acque di San Giovanni e del complesso termale dell’Antica Querciolaia.

Le recensioni insistono molto sulla qualità del cibo offerto: l’agriturismo propone piatti regionali preparati con prodotti a chilometro zero di eccellente qualità. Olio, ortaggi, carne e vino…