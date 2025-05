Le temperature si alzano e i nostri animali domestici soffrono: come possiamo aiutarli – viagginews.com

Le temperature si alzeranno inevitabilmente nei prossimi mesi e i nostri animali domestici potrebbero soffrirne: come possiamo aiutarli.

Ci sono una serie di indicazioni da parte del personale veterinario, volte a evitare il peggio. Prima di procedere è opportuno ricordare che anche gli animali possono soffrire profondamente il caldo, essere soggetti a colpi di sole e disidratazione. L’affetto che si nutre per un essere vivente non deve tradursi solo in coccole, passeggiate e stories su Instagram, ma anche nella consapevolezza di ciò che può fargli del male e ciò che invece può assicurargli una maggiore serenità.

L’aumento delle temperature è un fattore inevitabile, che può danneggiare tanto noi quanto loro. Al contempo dobbiamo ricordarci che la nostra specie è ben diversa dall’infinita varietà di esseri viventi che domina il Pianeta e dunque non possiamo dare per scontato che quanto non ci influenza particolarmente valga anche per loro. Se, ad esempio, riusciamo a sostenere il sole del mezzogiorno, non è detto che il nostro cane riesca a fare lo stesso.

Le temperature si alzano, come aiutare i nostri amici a quattro zampe

Veniamo a noi e analizziamo punto per punto. In primo luogo è importante tenere sotto controllo le temperature esterne e interne alle mura domestiche. Se dobbiamo portare a passeggio il cane, a meno che non abbia realmente bisogno, è una crudeltà portarlo fuori nelle ore più calde. Sarebbe opportuno fargli fare i bisogni la mattina presto, il tardo pomeriggio e la sera. È importante inoltre verificare che l’asfalto non sia ustionante, poiché potrebbe danneggiare i cuscinetti delle sue zampe.

Secondo fattore fondamentale: l’idratazione. Durante l’estate è molto probabile che l’animale domestico vada ad abbeverarsi più spesso. È importante quindi controllare frequentemente la ciotola dell’acqua. Dovrete verificare non solo che sia ancora piena, ma anche che la temperatura sia relativamente fresca, così da dare sollievo al vostro migliore amico a quattro zampe ogniqualvolta ne avrà bisogno.

Infine, un metodo utile a contrastare le alte temperature consiste nel conservare la coperta oppure un asciugamano nel frigorifero, per poi adagiarlo nella cuccia dell’animale. Eseguire questo passaggio ogni tot ore, consente al cane o gatto di rifugiarsi al fresco quando il caldo torrido delle 14.00 del pomeriggio comincia a dominare violentemente le mura domestiche. Ultima accortezza: mai procedere con la tolettatura durante i mesi caldi. Tagliare il pelo del cane a giugno, luglio o agosto lo espone ancora di più all’invadenza del caldo torrido.